La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria dejó al voto el pedido de nulidad y apelación presentado por la defensa de Daniel Urresti, quien busca revertir la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

Durante la audiencia, los magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria escucharon los alegatos de la defensa, el Ministerio Público y la parte civil agraviada.

En la audiencia virtual el colegiado revisó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exministro contra la resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre de 2025, que rechazó sus pedidos de prescripción de la acción penal, nulidad del proceso y excarcelación inmediata.

La defensa de Urresti cuestiona que la referida resolución inaplicó, por control difuso, la Ley 32107, aprobada por el Congreso de la República, que define los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional.

El exfuncionario fue condenado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como jefe de Inteligencia en la base militar contrasubversiva de Castropampa, en la región Ayacucho, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos. (Foto: Poder Judicial)

El pasado 16 de enero, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo remitió su dictamen a la sala superior, en el que opinó que el recurso presentado por la defensa el 25 de noviembre de 2025 debe ser declarado infundado.

Durante la audiencia, los magistrados escucharon los argumentos de la defensa de Urresti, del Ministerio Público y de la parte civil agraviada. Tras ello, la sala deberá emitir su decisión en los próximos días.

Actualmente, Daniel Urresti cumple su condena en el penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, mientras se resuelve este nuevo capítulo judicial en el emblemático caso por la muerte del periodista Hugo Bustíos.