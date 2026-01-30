Los representantes pueden ser “responsables” del pago solo si la ley lo prevé y si sus funciones incluyen expresamente la determinación, liquidación y pago de tributos. Foto composición Gestión - Perplexity
Los representantes pueden ser “responsables” del pago solo si la ley lo prevé y si sus funciones incluyen expresamente la determinación, liquidación y pago de tributos. Foto composición Gestión - Perplexity
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Juan Pablo Porto y Giorgio Balza
Juan Pablo Porto y Giorgio Balza

Escriben: Juan Pablo Porto y Giorgio Balza, abogados de Cuatrecasas

TE PUEDE INTERESAR

Sunat: “empresas fantasmas” afectaron a más de 57,804 clientes con comprobantes de pago
Sunat, su rol “agresivo” y sueldos en el Estado en la “mira” de Avanza País: estos cambios proponen
Sunat refuerza la fiscalización digital: comparecencia remota y acceso a sistemas contables

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.