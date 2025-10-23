Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los detalles y consideraciones más relevantes respecto del informe 069-2025-Sunat/7T0000, que señala que la responsabilidad solidaria tributaria se aplica tanto a consorcios con o sin contabilidad independiente, lo cual ha generado diversas críticas.

Escuchemos este nuevo podcast, y tengamos presente la postura de SUNAT, que viene generando una alta litigiosidad, aspecto que no le hace bien al país.

