PJ retomaría sus labores como gobernador regional del Callao tras anularse la orden de prision preventiva. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Judicial anuló la prisión preventiva que recaía en el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, informaron desde la institución pública.

De esa manera, , luego de que el PJ aceptara la apelación de su defensa legal.

Vale acotar que , a quien se lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del Callao.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por incumplir con ser miembro de mesa?

Según la tesis fiscal, su gestión destinó contratos públicos por más de S/ 1.4 millones a proveedores favorecidos sin los procedimientos correspondientes.

Ciro Castillo-Rojo fue buscado dentro y fuera del país tras orden de prisión preventiva. Foto: difusión

Desde que se ordenó la medida de prisión preventiva no hubo señales sobre el paradero de Ciro Castillo. Ahora afrontará el proceso en libertad.

Con la decisión del PJ, Ciro Castillo Rojo queda expedito para reasumir sus labores como gobernador regional de la provincia constitucional del Callao.

