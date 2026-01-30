El Poder Judicial anuló la prisión preventiva que recaía en el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, informaron desde la institución pública.

De esa manera, Ciro Castillo, retomará sus funciones desde este lunes 2 de febrero, luego de que el PJ aceptara la apelación de su defensa legal.

Vale acotar que en enero de este año se ordenó 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo, a quien se lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del Callao.

Según la tesis fiscal, su gestión destinó contratos públicos por más de S/ 1.4 millones a proveedores favorecidos sin los procedimientos correspondientes.

Ciro Castillo-Rojo fue buscado dentro y fuera del país tras orden de prisión preventiva. Foto: difusión

Desde que se ordenó la medida de prisión preventiva no hubo señales sobre el paradero de Ciro Castillo. Ahora afrontará el proceso en libertad.

Con la decisión del PJ, Ciro Castillo Rojo queda expedito para reasumir sus labores como gobernador regional de la provincia constitucional del Callao.