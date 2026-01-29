La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a fines de marzo se pondrán en marcha las dos primeras rutas del Corredor Rosado en el Callao, un proyecto que busca ordenar el transporte público y reducir los tiempos de viaje de miles de usuarios que se movilizan diariamente entre el primer puerto y Lima.

El anuncio fue realizado durante una reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao, encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández, y el alcalde chalaco, Pedro Spadaro.

En ese contexto, la ATU señaló que el proyecto representa “una propuesta técnica con buenas noticias para el Callao”, al contemplarcarriles exclusivos para busesque permitirán mejorar la velocidad y fluidez del transporte público, informó la Agencia Andina.

Dónde estarán las primeras rutas del corredor rosado

De acuerdo con lo informado por la ATU, al 31 de marzo se proyecta inaugurar dos primeros corredores rosados. El primero operará en la avenida Tomás Valle, mientras que el segundo se implementará en el eje vial conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, consideradas vías estratégicas para la conexión entre Lima y el Callao.

Estas rutas priorizadas facilitarán el acceso a zonas comerciales, mercados, hospitales y permitirán una mejor conexión hacia Lima norte, beneficiando tanto a usuarios del transporte público como a los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Asimismo, la ATU informó que entre abril y junio se implementará un tercer corredor rosado, que abarcará las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre, ampliando así la red de carriles exclusivos en el primer puerto.

Posteriormente, en 2027, se incorporará el sexto corredor en la avenida Dominicos. Luego, hasta el 2030, se prevé la implementación de dos corredores más en la avenida Gambetta y en el eje vial de las avenidas 200 Millas y Constructores.

El proyecto forma parte del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao. Foto: ATU

Proyecto al 2030: ocho rutas del Corredor Rosado

La puesta en marcha de estas primeras rutas forma parte de un proyecto integral que la ATU y la Municipalidad del Callao tienen previsto desarrollar hasta el año 2030, y que contempla, en total, la implementación de ocho corredores rosados en total.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana Lima–Callao (PMU), que contempla más de 200 proyectos orientados a mejorar la movilidad urbana y la experiencia de viaje de los ciudadanos a través de un sistema de transporte más eficiente, seguro y sostenible

Según detalló la ATU, los corredores rosados sumarán 20.8 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público y aprovecharán vías recientemente mejoradas, con señalización adecuada, paraderos definidos e intervenciones complementarias que permitan un servicio más ordenado.

Durante la reunión, también se evaluó la posibilidad de implementar alimentadores del Metropolitano hacia el Callao y la extensión del Corredor Rojo hasta La Punta, como parte de las alternativas para ampliar la cobertura del transporte público formal.

Además, se informó que la ATU iniciará conversaciones con los operadores para reajustar rutas, en coordinación con la comuna chalaca.