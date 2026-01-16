Conductores. (Foto: GEC)
Conductores. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Gobierno aprobó un régimen temporal excepcional que permitirá a empresas de transporte terrestre brindar programas de entrenamiento gratuitos para postulantes a licencias profesionales,

Según el , publicado en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, la medida tiene carácter voluntario, excepcional y sin fines de lucro, y estará vigente por un periodo de dos años.

De acuerdo con la nota de prensa, la capacitación será desarrollada por las empresas de transporte terrestre, durante el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, y estará dirigida a postulantes a licencias profesionales de la clase A, en las categorías III-a, III-b y III-c.

Estos programas funcionarán como alternativa a los requisitos tradicionales de experiencia, con el objetivo de facilitar la incorporación progresiva de conductores profesionales al servicio público.

Las empresas de transporte pueden brindar la capacitación tras inscribirse en el Registro de Empresas de Transporte del Programa de Entrenamiento en la Conducción, previo cumplimiento de requisitos como contar con autorización vigente e infraestructura para el entrenamiento o su equivalente.

El seguimiento del régimen temporal excepcional se llevará a cabo mediante reportes mensuales y un informe técnico semestral a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el fin de evaluar sus resultados y determinar si se mantiene, modifica o concluye su vigencia.

El decreto supremo cuenta con la rúbrica del presidente José Jerí y del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

