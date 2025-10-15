Los conductores con infracciones acumuladas podrán acogerse al régimen transitorio del Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos que vence el 20 de octubre del 2025, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Mediante el Decreto Supremo N° 012-2025-MTC, se dispuso que los conductores que hayan acumulado entre 100 y 129 puntos, y que no cuenten con sanción vigente, puedan acceder, de manera extraordinaria, al curso de seguridad vial para conductores con el fin de reducir 30 puntos de su récord y evitar la suspensión o cancelación de su licencia.

Esta medida representa una última oportunidad para regularizar la situación antes que entren en vigencia las nuevas disposiciones del sistema, este 21 de octubre, las cuales refuerzan la seguridad vial y promueven una conducción más responsable.

En consecuencia, los conductores que mantengan 100 puntos o más y no se acojan al beneficio dentro del plazo establecido, quedarán sujetos a sanciones que podrían llegar hasta su inhabilitación permanente.

El curso se puede desarrollar virtualmente, a través del aula virtual del MTC o presencialmente, en la sede institucional del ministerio (Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima).

Asimismo, el decreto reconoce la buena conducta vial, otorgando una bonificación de 50 puntos a los conductores que no registren infracciones durante dos años consecutivos.