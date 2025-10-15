Conductores. (Foto: GEC)
Conductores. (Foto: GEC)
, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Mediante el Decreto Supremo N° 012-2025-MTC, se dispuso que los conductores que hayan acumulado entre 100 y 129 puntos, y que no cuenten con sanción vigente, puedan acceder, de manera extraordinaria, al curso de seguridad vial para conductores con el fin de reducir 30 puntos de su récord y evitar la suspensión o cancelación de su licencia.

este 21 de octubre, las cuales refuerzan la seguridad vial y promueven una conducción más responsable.

En consecuencia, los conductores que mantengan 100 puntos o más y no se acojan al beneficio dentro del plazo establecido, quedarán sujetos a sanciones que podrían llegar hasta su inhabilitación permanente.

El curso se puede desarrollar virtualmente, a través del o presencialmente, en la sede institucional del ministerio (Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima).

Asimismo, el decreto reconoce la buena conducta vial, otorgando una bonificación de 50 puntos a los conductores que no registren infracciones durante dos años consecutivos.

