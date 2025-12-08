Metropolitano. (Foto: Andina)
Metropolitano. (Foto: Andina)
Este lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados no laborables a nivel nacional, ante lo cual la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

La entidad recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta esta información para evitar contratiempos. Los servicios operarán de la siguiente manera:

  • Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales.
Metropolitano:

  • Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Servicio Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p.m.
  • Servicio Superexpreso Norte: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Rutas alimentadoras: hasta las 11:00 p.m.

Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.

  • Línea 1 del Metro de Lima y Callao: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Finalmente, la ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier modificación en los servicios.

