Este lunes 8 y martes 9 de diciembre son feriados no laborables a nivel nacional, ante lo cual la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer cuál es el horario especial que tendrán los servicios de transporte público para estas fechas.
La entidad recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta esta información para evitar contratiempos. Los servicios operarán de la siguiente manera:
- Transporte regular: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
- Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.
- Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales.
Metropolitano:
- Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Servicio Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p.m.
- Servicio Superexpreso Norte: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Rutas alimentadoras: hasta las 11:00 p.m.
Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
- Línea 1 del Metro de Lima y Callao: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
Finalmente, la ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier modificación en los servicios.