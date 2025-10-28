Este martes 28 de octubre, la imagen del Señor de los Milagros saldrá desde el Santuario de las Nazarenas en un nuevo recorrido procesional por las calles del centro de Lima y del distrito de Breña. Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informa a los usuarios sobre las rutas que tendrán los servicios de transporte público.Es importante precisar que la Policía Nacional del Perú (PNP) cerrará de manera progresiva las calles y avenidas de acuerdo al avance de la imagen del Cristo Moreno.

¿Qué pasará con el Metropolitano?

Cuando la procesión recorra la avenida Tacna, el servicio regular A y el Expreso 10 circularán por la av. Alfonso Ugarte, teniendo como única parada la estación Quilca, en tanto el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de manera temporal, de acuerdo al avance del recorrido (Ver mapa).

Cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla se desplace por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios expresos y los regulares desviarán su recorrido por las avenidas Lampa y Emancipación, pero no tendrán paradas. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España estarán cerrados temporalmente (Ver mapa).

Corredor Azul

Cuando la procesión se desplace por la av. Tacna los buses irán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, entre otras, en ambos sentidos (Ver mapa).

Cuando llegue a la av. Garcilaso de la Vega los buses circularán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, entre otras, en ambos sentidos (Ver mapa).

En tanto, el servicio extraordinario 08 circulará por las avenidas Bolivia y jr. Washington para retornar por la av. Uruguay hacia San Martín de Porres. Cuando la procesión ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses irán por la av. Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos (Ver mapa).

Corredor Morado

Cuando la imagen del Cristo Moreno recorra la avenida Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con la av. Prolongación Tacna, para retornar a San Juan de Lurigancho (Ver mapa).

Aerodirecto

Este servicio iniciará y culminará su recorrido en la Plaza 2 de Mayo cuando la procesión se encuentre en la av. Nicolás de Piérola, en el centro de Lima (Ver mapa).

Rutas Convencionales

Los servicios de transporte convencional utilizarán avenidas alternas. Circularán por avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio. Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jr. Zorritos, jr. Washington, entre otras, de acuerdo al desplazamiento de la procesión y el cierre de vías.En caso de que la PNP disponga el cierre de más calles y avenidas, se informará sobre los desvíos de manera oportuna a través de las redes sociales de la ATU.