Debido a la presencia de manifestantes en el centro de la capital, el Metropolitano efectuó hoy jueves 20 de noviembre modificaciones temporales en los recorridos de las rutas regulares A y C, con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios y garantizar la continuidad del servicio.

De acuerdo con la ATU, los buses de la ruta regular C solo llegan hasta la estación Central, donde culminan su recorrido. Normalmente, esta ruta va desde la estación Ramón Castilla (centro de Lima) hasta el Terminal Matellini en Chorrillos.

En tanto, la ruta regular A realiza un desvío por la avenida Alfonso Ugarte, efectuando parada en la estación Quilca–El Peruano, para luego retomar su trayecto habitual en cuanto las condiciones lo permitan. Cabe indicar que en un día habitual la ruta regular A del Metropolitano va desde el Terminal Naranjal hasta la Estación Central.

Asimismo, el Metropolitano precisó que las estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jr. de la Unión y Colmena permanecen cerradas temporalmente debido a las marchas que se desarrollan en la zona. La autoridad exhortó a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.