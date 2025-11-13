Metropolitano. (Foto: GEC)
Metropolitano. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que debido a la presencia de manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se ha dispuesto el cierre de ciertas estaciones del Metropolitano ubicadas en el Centro de Lima.

LEA TAMBIÉN: ATU: Metropolitano, corredores y metros funcionarán hoy 4 de noviembre al 100%

Sutep acata paro nacional

.

Los manifestantes se encuentran desplazando por el Centro de Lima con rumbo al Congreso de la República en la av. Abancay. El gremio magisterial exige al Parlamento que se atiendan sus reclamos, ya que la propuesta presentada no afectaría al presupuesto nacional.

“Se oponen a toda mejora para los trabajadores del Perú”, indició Lucio Castro, dirigente gremial.

Metropolitano retoma operaciones

La línea A y C del Metropolitano retomaron sus respectivas rutas luego de que la movilización del Sutep se desplazara a lo largo de la av. Nicolás de Piérola con sentido a la av. Abancay. Usuarios reportaron que las unidades están llegando a sus destinos sin problemas.

Asimismo, las estaciones cerradas durante un breve plazo en el Centro de Lima, reabrieron sus puertas para el ingreso de sus usuarios con normalidad. Se informa presencia policial en la Estación Jirón de la Unión con Camaná.

TE PUEDE INTERESAR

Metropolitano: rutas alimentadoras Carabayllo y Torre Blanca del llegarán al terminal Chimpu Ocllo desde el lunes
ATU: Metropolitano, corredores y metros funcionarán hoy 4 de noviembre al 100%
Suspenden servicios del Metropolitano y corredores en algunos puntos de Lima, ¿en cuáles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.