La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que debido a la presencia de manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) se ha dispuesto el cierre de ciertas estaciones del Metropolitano ubicadas en el Centro de Lima.

Los buses de la línea C que ingresan de norte a sur por el jr. De la Unión están siendo desviados hasta la Estación Central y la ruta A, que ingresa por la av. Nicolás de Piérola se dirigirá por la av. Alfonso Ugarte, con parada en la estación Quilca-El Peruano.

Sutep acata paro nacional

El Sutep lleva a cabo movilización nacional de 24 horas hoy, 13 de noviembre, en protesta al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. Exigen que se aprueben las leyes que garanticen pensiones y jubilaciones “dignas” para los docentes del sector público.

Los manifestantes se encuentran desplazando por el Centro de Lima con rumbo al Congreso de la República en la av. Abancay. El gremio magisterial exige al Parlamento que se atiendan sus reclamos, ya que la propuesta presentada no afectaría al presupuesto nacional.

“Se oponen a toda mejora para los trabajadores del Perú”, indició Lucio Castro, dirigente gremial.

Metropolitano retoma operaciones

La línea A y C del Metropolitano retomaron sus respectivas rutas luego de que la movilización del Sutep se desplazara a lo largo de la av. Nicolás de Piérola con sentido a la av. Abancay. Usuarios reportaron que las unidades están llegando a sus destinos sin problemas.

Asimismo, las estaciones cerradas durante un breve plazo en el Centro de Lima, reabrieron sus puertas para el ingreso de sus usuarios con normalidad. Se informa presencia policial en la Estación Jirón de la Unión con Camaná.