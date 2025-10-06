La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó esta mañana la suspensión temporal de varios servicios del Metropolitano, corredores complementarios y rutas alimentadoras debido a los bloqueos registrados en distintas vías durante el paro de transportistas convocado para hoy.
A través de las redes sociales, la ATU detalló que en Lima Norte, cinco rutas alimentadoras del Metropolitano —Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada— quedaron suspendidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios ante el cierre de vías en la avenida Túpac Amaru y otras zonas del distrito.
En el caso de la ruta La Ensenada, las unidades del Metropolitano solo circularán hasta el paradero Calle 27, en ambos sentidos, debido a la presencia de manifestantes a la altura del Puente Chillón.
Asimismo, se dispuso la suspensión del servicio en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo del Metropolitano, por el bloqueo de buses en la estación Universidad. Las vías mixtas y del sistema Cosac también se encuentran afectadas.
En San Juan de Lurigancho, los buses del corredor Morado están tomando rutas alternas hacia el centro de Lima debido a bloqueos en las avenidas Wiesse, Central y Próceres de la Independencia.
La ATU recomendó a los usuarios tomar sus precauciones y planificar con anticipación sus desplazamientos mientras se restablece el tránsito en los puntos afectados.