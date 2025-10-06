La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó esta mañana la suspensión temporal de varios servicios del Metropolitano, corredores complementarios y rutas alimentadoras debido a los bloqueos registrados en distintas vías durante el paro de transportistas convocado para hoy.

A través de las redes sociales, la ATU detalló que en Lima Norte, cinco rutas alimentadoras del Metropolitano —Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada— quedaron suspendidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios ante el cierre de vías en la avenida Túpac Amaru y otras zonas del distrito.

🚨 #ATUInforma | Debido a manifestaciones en distintas zonas de Lima, cinco rutas alimentadoras de Lima Norte del Metropolitano se encuentran suspendidas temporalmente: Torre Blanca, Carabayllo, Naranjal, Bertello y La Ensenada.



⚠️ Pedimos a los usuarios tomar sus precauciones. pic.twitter.com/fi4X3jj9Ln — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

En el caso de la ruta La Ensenada, las unidades del Metropolitano solo circularán hasta el paradero Calle 27, en ambos sentidos, debido a la presencia de manifestantes a la altura del Puente Chillón.

Asimismo, se dispuso la suspensión del servicio en las estaciones Universitaria, Los Incas y Chimpu Ocllo del Metropolitano, por el bloqueo de buses en la estación Universidad. Las vías mixtas y del sistema Cosac también se encuentran afectadas.

En San Juan de Lurigancho, los buses del corredor Morado están tomando rutas alternas hacia el centro de Lima debido a bloqueos en las avenidas Wiesse, Central y Próceres de la Independencia.

🔴#ATUInforma | Debido a bloqueos en las avenidas Wiesse, Central y Próceres de la Independencia (San Juan de Lurigancho), los buses del corredor Morado están tomando rutas alternas hacia el centro de Lima.



⚠️ Recomendamos tomar sus precauciones. pic.twitter.com/4BEPein1Ie — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 6, 2025

La ATU recomendó a los usuarios tomar sus precauciones y planificar con anticipación sus desplazamientos mientras se restablece el tránsito en los puntos afectados.