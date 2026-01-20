La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en marcha este martes un periodo de prueba —marcha blanca— para la implementación de carriles exclusivos destinados al transporte público en la avenida Abancay, en el Centro Histórico de Lima.

La intervención comprende un tramo de 1.2 kilómetros, entre el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola, donde se han habilitado dos carriles segregados por sentido de la vía para los corredores complementarios y las rutas de transporte autorizadas.

Los carriles exclusivos están delimitados mediante bolardos metálicos y topellantas, con el objetivo de impedir el ingreso de vehículos particulares y taxis. Según la ATU, esta segregación permitirá mejorar la velocidad de circulación de los buses y optimizar el servicio para los usuarios.

“Estamos en el primer día de la marcha blanca con los carriles ya implementados y tendrá muchos beneficios para nuestros usuarios, por ejemplo, la reducción del tiempo de viaje de 20 a solo 6 minutos, pues la velocidad promedio de los buses pasará de 11 km/h a cerca de 20 km/h”, señaló Pavel Flores, vocero de la ATU.

Desde este 20 de enero, la ATU dio inicio a la marcha blanca para la implementación de carriles exclusivos destinados al transporte público, en la Avenida Abancay. Foto: ATU.

Respecto al servicio de taxis, el funcionario precisó que los pasajeros podrán tomar unidades autorizadas en nueve paraderos habilitados en zonas cercanas a la avenida Abancay, incluyendo puntos estratégicos como Mesa Redonda y el Mercado Central.

LEA TAMBIÉN: ATU y el Callao acuerdan llegada del Metropolitano y del Corredor Rojo al primer puerto

Finalmente, Flores indicó que la ATU evaluará los resultados de esta experiencia para determinar la viabilidad de replicar la segregación física en otras vías de alta congestión de Lima y Callao, como las avenidas Angamos, Tomás Marsano y Tomás Valle.

Cuatro carriles, dos usos diferenciados

La avenida Abancay cuenta con cuatro carriles en total. Con la nueva disposición, dos carriles por sentido serán exclusivos para el transporte público —buses de rutas convencionales y unidades del Corredor Morado—, mientras que los otros dos quedarán habilitados para vehículos particulares y taxis .

Esta distribución responde a la alta carga de transporte público que soporta la vía. Por la avenida Abancay circulan actualmente 21 rutas autorizadas y tres servicios del Corredor Morado, una cifra superior a la de otras arterias cercanas. En comparación, la avenida Emancipación registra 18 rutas autorizadas, mientras que la avenida Tacna concentra servicios de los corredores Morado y Azul, pero con menor cantidad de unidades.