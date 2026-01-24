La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ejecutará mejoras y renovaciones en 82 paraderos ubicados en los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la calidad del servicio y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios del transporte público.

Las intervenciones iniciarán en abril del 2026 y beneficiarán a diversos distritos, como San Juan de Lurigancho, Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel, a fin de generar un impacto positivo en la seguridad, accesibilidad y ordenamiento del transporte público.

“Estos trabajos de mejora culminarán en julio de 2026, considerando un plazo de 130 días calendario posteriores a la firma del contrato. En algunos casos, las mejoras incluyen nueva señalética vertical y horizontal, pavimento con color diferenciado en el área del paradero, huellas y baldosas podotáctiles, placas en Braille, así como paneles solares, coberturas metálicas, tótems con energía híbrida o solar con información accesible, entre otros aspectos”, afirmó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

Entre los paraderos que mejorarán su infraestructura destacan los concurridos Óvalo La Perla y Faucett del Corredor Rojo, que benefician diariamente a más de 3,696 pasajeros.

Asimismo, se intervendrán los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna del corredor Azul, utilizados por más de 2,470 usuarios al día, así como el paradero Mercado de Flores del corredor Morado, ubicado en una zona comercial consolidada, que atiende a más de 950 usuarios diariamente.

El diseño y la planificación de mejoras se desarrollan conforme a los lineamientos de la “Guía de paraderos de los servicios de transporte regular del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao”, aprobada por la ATU y publicada en mayo de 2024.