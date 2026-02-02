El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, deberá acudir este lunes a la Comisión de Fiscalizaión para que informe sobre las actividades oficiales y no registradas del presidente José Jerí, entre ellas, la reunión con el empresario chino Zhihua Yang.

La citación al ministro del Interior tiene como objetivo que brinde información sobre los registros de actividades del presidente, ante cuestionamientos por posibles vínculos con empresarios y reuniones no incluidas en la agenda oficial.

Luis Enrique Bravo, Ministro de Energía y Minas Foto: Minem

Aprobó citar al ministro de Energía y Minas

Ante dicho grupo de trabajo también deberá acudir el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que informe sobre la concesión al proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, vinculado al empresario chino Zhihua Yang.

Este proyecto es desarrollado por la empresa Hidroeléctrica América SAC en Andahuaylas y Abancay, departamento de Apurímac. La invitación se basa en reportes periodísticos y en el debate de una sesión previa del 21 de enero.

La citación fue apoyada por 12 congresistas sin votos en contra ni abstenciones.

La jornada parlamentaria se ejecutará este lunes desde las 14:00 horas en las instalaciones de la Sala Bolognesi. La sesión dispone de una plataforma virtual para los parlamentarios que no puedan acudir físicamente al recinto legislativo debido a la agenda de trabajo.