Este lunes, congresistas de izquierda completaron las firmas necesarias para presentar una moción de vacancia contra el presidente José Jerí por las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan de San Borja y de Market Capón, además de ser proveedor del Estado.

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, reunió las 26 firmas requeridas (20% del número legal de congresistas) para presentar la moción de vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”.

“El presidente del Congreso puede convocar a la Junta de Portavoces y se decida un Pleno extraordinario (...) Es más que la censura, porque una censura el Poder Judicial lo declarará nulo”, dijo Montalvo en entrevista a Canal N.

Cabe precisar que buscan la vacancia porque quieren destituirlo directamente como presidente de la República, mientras que la censura apunta a su cargo como presidente del Congreso.

Motivos de la moción

Se cuestionan las reuniones no registradas de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, que no figuran en los registros oficiales de transparencia.

La moción fue impulsada por Perú Libre y ha recibido firmas de congresistas de Juntos por el Perú, Bloque Democrático y legisladores no agrupados, entre otros.