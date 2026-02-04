Funcionarios del Ejecutivo y de organismos autónomos respondieron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por las reuniones del presidente José Jerí con empresarios de nacionalidad china y por una supuesta falta de registro en el portal de Transparencia, en el marco de las investigaciones por el caso ‘Chifagate’.

El secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva Haro, rechazó que el mandatario se haya reunido con empresarios chinos durante las visitas que realizaron a Palacio de Gobierno y afirmó que no existió omisión alguna en el registro de actividades oficiales del jefe de Estado.

La jornada giró en torno a los presuntos beneficios obtenidos por el local Market Capón, de propiedad del empresario chino Zhihua Yang, luego de la visita inopinada del jefe de Estado y la posterior emisión de resoluciones que favorecieron comercialmente a dicho establecimiento.

Registro de visitas y agenda presidencial

Villanueva explicó que la Secretaría General solo registra actividades de carácter oficial del presidente, conforme a la normativa vigente. “No ha existido ninguna omisión en la agenda del señor presidente Jerí. Las actividades rutinarias, como desayunar, almorzar, cenar a comprar entre otras actividades distintas a las oficiales, actividades personalísimas, están fuera de este ámbito”, señaló, citando la Resolución Directoral 066-2025 que regula la implementación del portal de Transparencia.

En medio de su intervención, entregó a la comisión el informe documentado del registro de visitas desde el 10 de octubre hasta la fecha y los lineamientos correspondientes, descartando una vulneración a la Ley 27815, Código de Ética de la Función Pública.

Funcionario Benito Villanueva negó que el mandatario se haya reunido con empresarios chinos durante las visitas que realizaron a Palacio de Gobierno. Foto: Congreso.

Respecto a quién agenda las citas presidenciales, indicó que las invitaciones oficiales solo se cursan a pedido expreso del presidente y para actos institucionales. “La secretaría general no recomienda ni autoriza reuniones privadas del presidente. Las actividades no oficiales no forman parte de la agenda presidencial elaborada por la secretaría”, remarcó.

Ingreso a Palacio y visitas de empresarios chinos

Sobre los protocolos de ingreso a Palacio de Gobierno, Villanueva detalló que estos se rigen por la directiva 007-2023-DP-SCG y reconoció que se ha detectado una debilidad en el sistema de control de accesos, la cual —dijo— se encuentra en proceso de fortalecimiento mediante un sistema interoperable con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

En relación con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, mencionados en la coyuntura, informó que el primero ingresó a Palacio en cuatro oportunidades y el segundo en tres fechas específicas, todas debidamente registradas y autorizadas por las áreas de Comunicación y Actividades. Sin embargo, enfatizó que “el presidente no se ha reunido con ellos, ni tampoco ministros o viceministros”.

Según el funcionario, en dichas visitas no se abordaron proyectos de inversión, licitaciones ni adjudicaciones, sino únicamente actos preparatorios vinculados al Día de la Amistad Perú–China . Añadió que, posteriormente, el presidente dispuso que la organización del evento de mayor envergadura pase al Ministerio de Cultura, lo que motivó el cambio de sede.

Indecopi y MML niegan presiones del Ejecutivo

Durante la sesión también participaron autoridades de otros organismos. La gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mariella Falla Chamané, explicó la clausura temporal de la tienda “Market Capón”, señalando que se trató de una inspección de rutina en el marco de la campaña “Navidad Segura”.

Funcionaria Mariella Falla negó haber recibido llamadas del presidente Jerí. Foto: Congreso.

Indicó que la medida se levantó tras la subsanación presentada por el establecimiento y negó categóricamente haber recibido llamadas del presidente Jerí o de otros funcionarios para influir en el proceso.