José Williams advierte que el penal de Challapalca ha llegado a su límite operativo. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, ha llegado al límite de su capacidad operativa.

El legislador se mostró en desacuerdo con l

Asimismo, señaló que que no se puede cerrar el penal de forma inmediata sin antes fortalecer el sistema penitenciario.

LEA TAMBIÉN: José Jerí anuncia reestructuración del sistema carcelario: “Estamos afinando los detalles”

“Yo creo que Challapalca ha cumplido su tarea, porque ya está en el borde. (…) Tenemos que manejar esa prisión con los presos que se puedan (...) Si tenemos un Inpe que no funciona, se van a escapar”, declaró a RPP.

Por ello, cada uno para 6 mil internos, y calculó que así se podría aliviar la situación de aproximadamente 24 mil reclusos.

LEA TAMBIÉN: Minjus sobre reemplazo del INPE: Nueva entidad convocará a exintegrantes de las FF.AA. Y PNP

Finalmente, medida que consideró difícil de implementar en el poco tiempo que le queda a la gestión actual.

El congresista y candidato presidencial se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de disolver el Inpe para crear la Sunir. (Foto: Congreso)
El congresista y candidato presidencial se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de disolver el Inpe para crear la Sunir. (Foto: Congreso)

