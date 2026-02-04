El congresista y candidato presidencial por el partido Avanza País, José Williams, advirtió que el penal de Challapalca, ubicado en el límite de los departamentos de Puno y Tacna, ha llegado al límite de su capacidad operativa.

El legislador se mostró en desacuerdo con la estrategia del Gobierno de enviar más internos de alta peligrosidad a este establecimiento penitenciario, calificando la medida como un riesgo.

Asimismo, señaló que que no se puede cerrar el penal de forma inmediata sin antes fortalecer el sistema penitenciario.

“Yo creo que Challapalca ha cumplido su tarea, porque ya está en el borde. (…) Tenemos que manejar esa prisión con los presos que se puedan (...) Si tenemos un Inpe que no funciona, se van a escapar”, declaró a RPP.

Por ello, Williams propuso, frente al hacinamiento carcelario que afecta al sistema penitenciario en el país, construir 4 nuevos penales, cada uno para 6 mil internos, y calculó que así se podría aliviar la situación de aproximadamente 24 mil reclusos.

Finalmente, se mostró en desacuerdo con la decisión del Gobierno de disolver el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), medida que consideró difícil de implementar en el poco tiempo que le queda a la gestión actual.