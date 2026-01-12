Un grupo de personas consiguió contratos de trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras reunirse con su presidente, Iván Paredes Yataco, según informó Cuarto Poder

Estas personas no tienen experiencia laboral en el Estado o estudios registrados en Sunedu, pero, luego de visitar el despacho de Paredes Yataco y reunirse con él, reciben órdenes de servicio, reveló el dominical Cuarto Poder.

Uno de los casos es de Luis Sebastián Arce Acosta, quien se reunió con el titular del INPE el 31 de julio de 2025. No registra estudios universitarios en la SUNEDU y no tenía experiencia previa en el Estado. Semanas después, obtuvo su primer contrato como asistente técnico administrativo para apoyo en expedientes.

Otro caso es el de Lucienne Cabanillas Delgado de 22 años. Registró tres reuniones con Paredes Yataco: el 12 y 19 de agosto de 2025 y luego el 17 de octubre. Luego de ello, se le asignó una orden de servicio para trabajos de asistencia en seguimiento de actividades administrativas para la presidencia de la entidad penitenciaria.

Al igual que el otro caso, no registra estudios en el portal de la Sunedu, nunca había trabajado en el Estado y, al ser contratada, no estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); realizando el trámite recién cuatro días después.

“No es un solo hecho, estamos hablando de diversas contrataciones. No es un hecho aislado, son repetitivos con la misma forma, el mismo modus operandi para casi todos los contratos. Visita previa, luego contratos”, indicó Cecilia Ruiz Morales, abogada especializada en contratos públicos.

Además de estos casos se encuentran también identificados Jadira Chumpitaz, Christian Quipuzco, Luis Huachaca, Flor Fernández y Hilda Quispe, quienes obtuvieron contratos en la entidad penitenciaria tras haber registrado reuniones con Paredes Yataco.