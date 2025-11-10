Revelan que presidente del INPE fue sancionado por no cumplir con servicios legales a cliente. (Foto: Andina)
(Indecopi) en su trabajo como abogado, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según una resolución emitida por la entidad, , identificado como Sergio Castro Meza, en 2021.

Dicho documento confirmó la sanción en agosto de 2024, en donde se impuso una multa de más de 16 mil soles. Este monto fue pagado por Paredes en agosto de 2025, un mes después de asumir el cargo de presidente del INPE.

LEA TAMBIÉN: INPE habilitará pabellón de máxima seguridad en penal Ancón I

El denunciante, Sergio Castro, presentó como pruebas de este hecho mensajes de WhatsApp, cartas notariales y una transferencia bancaria realizada desde la cuenta de su hermano a la del abogado.

Por su parte

LEA TAMBIÉN: ¿Vladimiro Montesinos saldrá de la cárcel en 2026?: INPE confirma nueva condena

Durante el proceso, Paredes Yataco negó las acusaciones y presentó sus descargos. Sin embargo, en los propios documentos admitió haber recibido los 3500 dólares y dio versiones contradictorias sobre cómo se realizó el pago, relató el dominical.

Cabe precisar que, aunque el caso estaba documentado en el Registro de Infracciones de Indecopi, Paredes fue designado presidente del INPE sin haber cumplido con sus obligaciones legales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno definirá en las próximas horas acciones sobre jefe del INPE tras difusión de audios

y no volvió en toda la jornada. Asimismo, tampoco respondió llamadas telefónicas.

Por otro lado, Sergio Castro, el denunciante, expresó su temor a posibles represalias debido al alto cargo que tiene Paredes. Además, evitó dar detalles del caso, pero reiteró su denuncia por vía telefónica.

Una resolución detalla la imposición de una multa de más de 16 mil soles, el cual fue pagado por Paredes en agosto de 2025, un mes después de que asuma el cargo de presidente del INPE. Foto: Difusión.
