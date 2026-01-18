El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 identificó que Carlos Álvarez, candidato presidencial de País para Todos, habría omitido información en su declaración jurada de hoja de vida sobre una sentencia judicial.

Esto fue señalado en un informe del Área de Fiscalización de Hoja de Vida de dicha entidad, el cual fue realizado tras los escritos presentados por dos ciudadanos en donde advirtieron que Álvarez no habría declarado una sentencia penal por el delito de peculado en su contra.

El documento precisó que los ciudadanos sostuvieron que la sentencia corresponde al Expediente 031-2002-SPE-CSJL, emitido por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima.

Uno de ellos, identificado como William Manuel Prado Tapia, presentó una fotografía que muestra un documento de sentencia judicial relacionado al caso, donde se indica que los procesados son Vladimiro Montesinos Torres y otras personas.

El otro ciudadano, identificado como Jorge Alberto Villanueva, sostuvo que la sentencia contra Álvarez fue por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, inicialmente por cuatro años de pena privativa de la libertad, pero luego reducida a tres años de pena suspendida.

El Área de Fiscalización solicitó información a todas las Cortes Superiores del país sobre Álvarez. Tras esto, la Corte de Lima remitió datos de un expediente en el que el candidato presidencial “se encontraría con un proceso en ejecución por el delito de corrupción”.

Ante ello, el JEE Lima Centro 1 concluyó que “se ha identificado que habría una omisión de información y/o dato falso por el candidato” Carlos Álvarez, y pidió a la Corte Superior de Lima más información sobre los expedientes para confirmar si corresponden al proceso denunciado.

Observación sobre auto declarado

Por otro lado, el Área de Fiscalización detectó una observación en la declaración jurada de Álvarez respecto a un auto deportivo que él declaró, pero que no estaría registrado a su nombre, según informe emitido por la entidad.

Dicho vehículo figura inscrito a nombre de la empresa Alda Producciones y Eventos S.A.C., de la cual Álvarez es accionista.

Por ello, el JEE Lima Centro 1 solicitó al personero legal del partido País para Todos que presente documentos que aclaren la situación del candidato respecto a ese vehículo, otorgándole un plazo de tres días calendario para entregar la información.