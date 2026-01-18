Un total de 12 alianzas electorales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sus solicitudes de inscripción para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.

Según informó el órgano electoral, estas alianzas están conformadas por diversas organizaciones políticas, entre partidos políticos y movimientos regionales, lo que representa una reducción efectiva del número de competidores individuales en el proceso electoral.

Alianzas inscritas ante el JNE

Durante los días habilitados para este trámite, el JNE registró el ingreso de las siguientes coaliciones:

- Alianza Electoral Venceremos, integrada por el Partido Político Nuevo Perú por el Buen Vivir, Partido Político UP-Unidad Popular, Partido Político Popular Voces del Pueblo, Partido Político Adelante Pueblo Unido y Partido Político Resurgimiento Unido Nacional-RUNA

- Avanza País-Partido de Integración Social, compuesto por Avanza País Partido de Integración Social y el Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino.

- Alianza Fuerza Tacna, integrado por Avanza País-Partido de Integración Social y Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

- APP-Trabaja Ayacucho, integrado por Alianza para el Progreso y Movimiento Regional Trabaja Ayacucho.

- APP-La Cholita, integrada por Alianza para el Progreso y Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

- Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú, integrada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú y Comunidad Política Inka Perú.

- Renovación Popular y Toro, integrada por el Partido Político Renovación Popular y Movimiento Regional Patria Joven.

- Renovación Popular y Perú, integrada por el Partido Político Renovación Popular y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

- Libertad Popular, integrada por Libertad Popular y Movimiento Regional Agua.

- Alianza Regional por el Perú, compuesta por Partido Político Fuerza Moderna, Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y Partido Unidad y Paz.

- Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, que reúne al Partido Democrático Somos Perú y Sentimiento Amazonense Regional.

- Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú, compuesta por el Partido Político Podemos Perú y el Movimiento Regional Contigo Región. Ampliación de horario para cumplir el plazo.

Las mancuernas electorales representan una reducción efectiva del número de competidores individuales en el proceso electoral. Foto: ALESSANDRO CURRARINO / GEC.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de este hito del calendario electoral, el JNE amplió el horario de atención presencial de su Mesa de Partes, ubicada en el jirón Cusco 653, en el Cercado de Lima, así como en sus Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.

La atención se extendió hasta las 23:59 horas del sábado, último día del plazo establecido para la presentación de solicitudes de inscripción de alianzas.

Cuatro alianzas observadas por incumplimientos

De las solicitudes ingresadas, la mayoría fue derivada a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas para su revisión y tramitación conforme a ley. No obstante, cuatro alianzas fueron observadas por no cumplir con todos los requisitos normativos.

Así lo explicó Fabiola Ponce, especialista de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, en declaraciones a RPP.

Requisitos exigidos para la inscripción

Entre los principales requisitos que deben cumplir las alianzas electorales se encuentran:

Acta de constitución de la alianza

Reglamento electoral

Precisión del proceso electoral en el que participarán

Denominación y símbolo de la alianza

Declaración expresa de objetivos

Acuerdos sobre democracia interna

Definición de autoridades responsables de las decisiones económico-financieras

Designación de personeros legales y técnicos

Designación del tesorero y tesoreros descentralizados

Forma de distribución del financiamiento público directo

El JNE continuará evaluando la documentación presentada para determinar qué alianzas quedan formalmente habilitadas para competir en los comicios de 2026.