El pleno del JNE resolvió, en última instancia, los recursos presentados contra diversas candidaturas y listas, ratificando la participación de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra en las Elecciones Generales 2026. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec.
Los candidatos presidenciales de las organizaciones políticas , y Perú Primero, Mario Vizcarra, seguirán en carrera electoral tras una .

El máximo organismo electoral dio a conocer en su portal institucional los resultados de la votación correspondiente a los expedientes vinculados a ambas candidaturas, los cuales fueron evaluados en audiencia pública realizada el día anterior.

En el caso de Renovación Popular, el Pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones presentadas por dos ciudadanos contra las resoluciones emitidas por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE-LC1).

De esta manera, tanto el candidato presidencial como la fórmula completa de dicha agrupación política continúan oficialmente en el proceso de las .

Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, continuará en carrera electoral tras la decisión adoptada por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: GEC.

Respecto a Perú Primero, el Pleno declaró fundada la apelación interpuesta por el personero legal del partido frente a lo resuelto por el JEE-LC1, lo que permite que su candidato presidencial permanezca habilitado en el proceso electoral.

Asimismo, el JNE informó sobre la resolución de otros dos expedientes relacionados con apelaciones a listas de candidatos de Alianza para el Progreso —declarada infundada— y Ahora Nación —declarada fundada—, evaluadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales de Maynas y Huánuco, respectivamente.

De igual modo, el Pleno se pronunció sobre el expediente referido a la solicitud de vacancia contra la alcaldesa distrital de Surquillo (Lima), declarando infundada la apelación presentada por un ciudadano.

Las resoluciones correspondientes a todos los casos mencionados serán publicadas en los próximos días y contendrán los fundamentos que respaldan las decisiones adoptadas por el Pleno del JNE, en su calidad de última y definitiva instancia.

