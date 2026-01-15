El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció que existen planes por parte de grupos radicales para acabar con su vida.

“Hay dos sectores que me quieren asesinar, pero no les tengo miedo”, enfatizó ante sus simpatizantes, durante un mitin en Tumbes.

López Aliaga aprovechó su discurso para ratificar una de sus propuestas de campaña más polémicas: la implementación de la pena de muerte.

El candidato señaló que esta medida debería aplicarse estrictamente para delitos de alta peligrosidad como la violación de menores, la corrupción estatal, la extorsión y el sicariato. Según indicó, estas sanciones son necesarias para restablecer el orden y la seguridad en el territorio nacional.

El líder de Renovación Popular estuvo acompañado por los candidatos al Congreso de su lista regional, con quienes recorrió las principales calles en una caravana que partió desde el aeropuerto.

López Aliaga insistió en que su plan de gobierno busca erradicar las mafias que “han tomado el control de diversas instituciones del Estado y sectores económicos del país”.

López Aliaga insistió en su propuesta de implementar la pena de muerte. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

¿En qué consiste el reto viral de López Aliaga tras su “pausa” en televisión?

En otro momento del evento, el candidato se tomó un tiempo para referirse de manera irónica a la inusual pausa que realizó durante una reciente entrevista cuando se le consultaba sobre el sistema de pensiones. Lejos de mostrarse incómodo por las burlas en redes sociales, López Aliaga invitó a los jóvenes a imitar dicho momento y convertirlo en una tendencia digital.

“Aquel que saque más ‘likes’ imitando mi pausa, me comprometo a hacer un streaming con él o ella", prometió el candidato presidencial. Con esta estrategia, busca conectar con el electorado más joven y capitalizar el alcance mediático de sus apariciones en televisión, incluso aquellas que han generado críticas por parte de sus opositores. El momento ha sido bautizado por sus seguidores como el “Porky Challenge”.

