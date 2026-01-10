Para esta jornada, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. Foto: ONPE.
Para esta jornada, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. Foto: ONPE.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La organización de las continúa con uno de sus hitos clave. La informó que el próximo 29 de enero se llevará a cabo el sorteo público, a nivel nacional, para designar a los ciudadanos que cumplirán la función de miembros de mesa en los comicios del 12 de abril.

De acuerdo con la entidad electoral, el procedimiento se desarrollará bajo criterios técnicos y forma parte del cronograma oficial de organización electoral. Para esta jornada, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, cifra que se ha duplicado en el caso de los suplentes con el objetivo de garantizar la instalación de las mesas desde las 6:00 a.m.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: amplían plazo de afiliación para postular a cargos regionales y municipales

La explicó que esta medida busca asegurar que la votación pueda iniciarse puntualmente a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin contratiempos hasta el cierre a las 5:00 p. m.

Tras el sorteo del 29 de enero, se abrirá un periodo para la presentación de impugnaciones, apelaciones o tachas contra los ciudadanos designados. Concluida esa etapa, la lista definitiva de miembros de mesa será publicada oficialmente el 18 de febrero, conforme al cronograma difundido por el organismo electoral.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026 sin voto digital: JNE declara inviable propuesta de la ONPE

Asimismo, la precisó que los ciudadanos seleccionados participarán en capacitaciones que se iniciarán 45 días antes de la votación, con la finalidad de asegurar un adecuado desarrollo del proceso electoral.

En cuanto a la compensación económica, la entidad informó que cada miembro de mesa recibirá el equivalente al 3 % de una UIT, monto que asciende aproximadamente a S/ 160, por el cumplimiento de esta función cívica durante la jornada electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Sube optimismo por invertir en Perú durante el verano a pesar de elecciones
JEE declara inadmisible lista de candidatos del APRA para la Cámara de Diputados por Lima
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible apelación de Mario Vizcarra, ¿qué pasó?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.