La organización de las Elecciones Generales 2026 continúa con uno de sus hitos clave. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el próximo 29 de enero se llevará a cabo el sorteo público, a nivel nacional, para designar a los ciudadanos que cumplirán la función de miembros de mesa en los comicios del 12 de abril.

De acuerdo con la entidad electoral, el procedimiento se desarrollará bajo criterios técnicos y forma parte del cronograma oficial de organización electoral. Para esta jornada, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, cifra que se ha duplicado en el caso de los suplentes con el objetivo de garantizar la instalación de las mesas desde las 6:00 a.m.

La ONPE explicó que esta medida busca asegurar que la votación pueda iniciarse puntualmente a las 7:00 a. m. y desarrollarse sin contratiempos hasta el cierre a las 5:00 p. m.

Tras el sorteo del 29 de enero, se abrirá un periodo para la presentación de impugnaciones, apelaciones o tachas contra los ciudadanos designados. Concluida esa etapa, la lista definitiva de miembros de mesa será publicada oficialmente el 18 de febrero, conforme al cronograma difundido por el organismo electoral.

Asimismo, la ONPE precisó que los ciudadanos seleccionados participarán en capacitaciones que se iniciarán 45 días antes de la votación, con la finalidad de asegurar un adecuado desarrollo del proceso electoral.

En cuanto a la compensación económica, la entidad informó que cada miembro de mesa recibirá el equivalente al 3 % de una UIT, monto que asciende aproximadamente a S/ 160, por el cumplimiento de esta función cívica durante la jornada electoral.