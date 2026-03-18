Carlos Álvarez plantea retirar al INPE del control de penales y endurecer medidas contra el crimen. Foto: GEC
Carlos Álvarez plantea retirar al INPE del control de penales y endurecer medidas contra el crimen. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Durante el , el aspirante Carlos Álvarez (País para Todos) sostuvo que las Fuerzas Armadas deben reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) en el control de los penales. Además, afirmó que se construirán más cárceles “como Challapalca” para que ahí cumplan pena los criminales y políticos corruptos.

“Las Fuerzas Armadas tomarán el control de los penales. Adiós al INPE, ha fracasado, ya que muchas veces personas del personal son cómplices de los reos. Surge la duda de quién deja entrar tantos celulares, drogas y armas a los penales”, dijo en el simposio

Además, resaltó que se entregará “un bono especial por cada delincuente capturado”, y de ganar la presidencia, impulsarán más penales “sin visitas ni beneficios penitenciarios”.

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“Ahí irán los jefes de las mafias y políticos corruptos”, anotó Carlos Álvarez en el

Incluye control militar de cárceles, inteligencia financiera y medidas laborales para jóvenes en el sector industrial. Foto: Joel Alonzo
Incluye control militar de cárceles, inteligencia financiera y medidas laborales para jóvenes en el sector industrial. Foto: Joel Alonzo

Asimismo, el candidato presidencial reconoció que aplicará la pena de muerte para los sicarios en flagrancia y también se crearán tribunales con jueces virtuales con identidad protegida para dictar la pena máxima.

“En 2025, más de 5.000 bodegas cerraron por culpa de la extorsión. Por eso, proponemos una unidad nacional antiextorsión con inteligencia financiera”, completó.

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Finalmente, en materia laboral, propone programas de primer trabajo para la formación técnica acelerada en el sector industrial, dirigida para jóvenes de 18 a 25 años; mientras que en salud, se enfocarán en la salud mental para adolescentes y víctimas de violencia, sumado a la “reducción en los tiempos de atención de citas”.

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