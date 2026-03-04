Lima Metropolitana concentrará la mayor representación parlamentaria del país en las Elecciones Generales 2026, al elegir un total de 36 representantes al Congreso bicameral; 32 diputados y 4 senadores, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con la distribución oficial, esta circunscripción contará con 4 senadores y 32 diputados, en función de su población electoral, que asciende a 7,715,622 electores, la más alta del país.

Senado

El Senado estará conformado por 60 miembros. Lima Metropolitana elegirá 4 senadores por distrito electoral múltiple (región), siendo la única circunscripción con más de un escaño directo en esta modalidad.

Los electores también participarán en la elección de los otros 30 senadores por distrito electoral único nacional.

En la elección por distrito múltiple en el Senado se aplica el voto preferencial opcional, es decir podrá colocar el número del candidato de su preferencia. Mientras que en el distrito único nacional rige el doble voto preferencial opcional, lo que significa que el elector podrá colocar hasta dos números de sus candidatos de preferencia.

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados estará integrada por 130 miembros. Para Lima Metropolitana, la distribución es la siguiente:

1 escaño asignado de manera directa.

31 escaños distribuidos proporcionalmente al número de electores.

En total, Lima Metropolitana elegirá 32 diputados, la cifra más alta entre las 27 circunscripciones electorales, aplicándose en esta elección el doble voto preferencial opcional.

Elección presidencial y Parlamento Andino

Además de la representación parlamentaria, los ciudadanos de Lima Metropolitana votarán por la fórmula presidencial, integrada por presidente y dos vicepresidentes, en distrito electoral único nacional. En caso de no alcanzarse mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta.

Asimismo, los electores participarán en la elección de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, mediante voto directo y preferencial.

Con esta distribución, Lima Metropolitana se consolida como la circunscripción con mayor peso político en el Congreso bicameral, al concentrar más de la cuarta parte de los escaños de la Cámara de Diputados y la mayor asignación en el Senado por distrito múltiple.