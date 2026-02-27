El Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de más de S/ 702 millones a los principales organismos del sistema electoral para financiar los comicios previstos en 2026, en un contexto marcado por discrepancias entre el Gobierno y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto al presupuesto requerido.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. Según la norma, se destinan S/ 114 millones al JNE y S/ 588 millones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sumando un total de S/ 702.4 millones.

Estos recursos permitirán cubrir actividades vinculadas a la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales, entre ellos las Elecciones Generales y las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el próximo año.

El decreto lleva la firma del presidente José María Balcázar y del ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López.

Transferencia en medio de desacuerdos

La asignación presupuestal se da en medio de un desacuerdo entre el JNE y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el monto adicional necesario para garantizar el desarrollo de los comicios.

Días antes de la publicación del decreto, el presidente sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con autoridades del sistema electoral —entre ellos los titulares del JNE, ONPE y Reniec— junto a la entonces ministra de Economía. Tras ese encuentro, el Ejecutivo informó que se atendería el financiamiento de ambas entidades con los montos ahora aprobados.

No obstante, el presidente del JNE, Roberto Burneo, cuestionó esa versión. A través de una carta enviada al jefe de Estado, precisó que no existía un acuerdo para reducir el presupuesto solicitado por su institución.

JNE insiste en requerimiento adicional

El organismo electoral ha advertido que necesita S/ 403 millones adicionales para cubrir todas las etapas de los procesos electorales de 2026. Según el documento remitido al Ejecutivo, el monto aprobado resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Burneo también rechazó las declaraciones del viceministro de Hacienda, quien había señalado que, tras reuniones técnicas, se habría consensuado reducir la demanda del JNE a S/214 millones y dividir su financiamiento entre un decreto supremo y un proyecto de ley.

“El planteamiento de que se alcanzó un acuerdo no se ajusta a la verdad”, indicó el titular del JNE en su comunicación, en la que reiteró la necesidad de contar con los recursos completos.