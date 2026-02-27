El coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió sobre la situación financiera del Ministerio Público y pidió al Ejecutivo atender con urgencia el requerimiento de recursos adicionales. Según indicó, la institución atraviesa “la peor crisis presupuestal” de los últimos años.

El magistrado señaló que, de no aprobarse el crédito adicional solicitado, cerca de 4,700 trabajadores -entre asistentes de función fiscal y personal administrativo- podrían ser despedidos en marzo, lo que afectaría directamente la operatividad de las fiscalías a nivel nacional.

Además, advirtió que el problema no solo compromete al personal de apoyo, sino también a los propios fiscales. “A partir del mes de abril no alcanzaría el presupuesto ni siquiera para el pago de los fiscales en todo el país”, sostuvo en RPP.

Chávez Cotrina enfatizó que la eventual falta de recursos podría paralizar las labores del Ministerio Público, lo que calificó como un escenario “gravísimo” en el contexto de la actual ola de criminalidad. “Prácticamente la Fiscalía quedaría inoperativa”, remarcó.

En ese sentido, hizo un llamado directo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que atienda los pedidos formulados por la Fiscalía de la Nación y la Gerencia General de la institución. “No es posible que, frente a una situación de inseguridad como la que vivimos, se esté debilitando al Ministerio Público”, cuestionó.

Finalmente, el fiscal instó al Gobierno a priorizar el fortalecimiento del sistema de justicia, advirtiendo que la falta de financiamiento comprometería la lucha contra el crimen organizado y la seguridad ciudadana en el país.