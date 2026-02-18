Tras la censura contra José Jerí realizada por el Congreso —que significó su salida de la presidencia de la República—, una diligencia de la Fiscalía de la Nación acudió a Palacio de Gobierno para requerir una serie de documentos, como parte de las investigaciones que recaen sobre el destituido mandatario.

De acuerdo con los registros, los fiscales Ronald Flores, José Fustamante y Ana Manrique, acudieron a la Oficina General de Asesoría Jurídica de Palacio, y estuvieron en el recinto por poco más de dos horas.

Vale acotar que la Fiscalía de la Nación investiga a José Jerí Oré por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocionio ilegal, en el marco del caso Chifagate y la contratación irregular de diversas mujeres.

En una reciente entrevista, el premier Ernesto Álvarez reconoció que José Jerí abandonó Palacio de Gobierno “tomándo bien” la decisión del Congreso, dado que era un resultado previsible.

“Básicamente hasta la fecha no se ha encontrado indicios de delito alguno. Y si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha“, comentó el presidente del Consejo de Ministros.