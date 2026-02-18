El abogado Ricardo Caldas afirmó que su visita estuvo vinculada únicamente a la defensa legal de José Jerí en dos carpetas fiscales. Foto: Congreso.
El abogado Ricardo Caldas afirmó que su visita estuvo vinculada únicamente a la defensa legal de José Jerí en dos carpetas fiscales. Foto: Congreso.
, rechazó que se esté evaluando presentar una acción constitucional contra la .

En diálogo con RPP, el letrado indicó que su presencia respondió exclusivamente a asuntos relacionados con la defensa legal de su patrocinado en investigaciones fiscales en trámite.

“El día de hoy he tenido reunión con el señor presidente respecto de los procesos que yo llevo a cabo como su abogado. Tenemos dos procesos abiertos: uno en la carpeta número 15 y el otro en la carpeta número 40 de la Fiscalía de la Nación”, señaló, en referencia a los casos vinculados a reuniones no oficiales con empresarios chinos y la contratación en el Estado de cinco jóvenes que previamente visitaron su despacho.

Congreso censuró a José Jerí y deberá elegir a nuevo presidente este miércoles 18 de febrero.

Al ser consultado sobre la posibilidad de interponer algún recurso constitucional tras la , añadió: “Yo, como abogado del señor presidente, estoy viendo únicamente los procesos legales que le acabo de mencionar”.

El nombre de Ricardo Caldas figura este martes en el portal de visitas de la Presidencia de la República.

De acuerdo al registro oficial, el abogado sostuvo dos reuniones con José Jerí: la primera entre las 10:15 a.m. y las 12:45 p.m., y la segunda desde la 1:24 p.m. hasta las 4:28 p.m.

