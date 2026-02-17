La vacancia de José Jerí ha sido consumada. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, explicó que tras aprobarse las mociones de censura contra Jerí, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República.

Tras ello, se comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República, quien luego asumiría la Presidencia, se realizará en sesión del Pleno del Parlamento el miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas.

Tras ello, se convocó a la inscripción de candidaturas con plazo máximo hasta las 18:00 horas de hoy, 17 de febrero.

¿Quiénes son los candidatos para ocupar la presidencia?

Hasta el momento, el legislador Edgard Reymundo, de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, confirmó que será candidato a la presidencia del Congreso de la República, tras la vacancia de José Jerí.

El congresista afirmó que asume con responsabilidad esta candidatura y se comprometió a realizar un trabajo transparente.

“En ese sentido, necesitamos hacer un trabajo, estamos ad portas de las elecciones, ya estaremos conversando, dialogando con nuestros pares para, de esa manera, garantizar un trabajo de consenso y lograr la victoria”, declaró Mercado a los medios de comunicación.