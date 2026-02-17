Congreso elegirá al sucesor de Jerí este miércoles. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Congreso elegirá al sucesor de Jerí este miércoles. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República.

Tras ello, se comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República, quien

Tras ello, se convocó a la inscripción de candidaturas con plazo máximo hasta las 18:00 horas de hoy, 17 de febrero.

LEA TAMBIÉN: ¿Censura o vacancia? El futuro de José Jerí también se debate en el ámbito constitucional

¿Quiénes son los candidatos para ocupar la presidencia?

Hasta el momento, el legislador Edgard Reymundo, de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, confirmó que será candidato a la presidencia del Congreso de la República, tras la vacancia de José Jerí.

El congresista afirmó que asume con responsabilidad esta candidatura y se comprometió a realizar un trabajo transparente.

LEA TAMBIÉN: Ningún congresista de Fuerza Popular postulará a la presidencia si censuran a Jerí, dijo Fujimori

“En ese sentido, necesitamos hacer un trabajo, estamos ad portas de las elecciones, ya estaremos conversando, dialogando con nuestros pares para, de esa manera, garantizar un trabajo de consenso y lograr la victoria”, declaró Mercado a los medios de comunicación.

Congresista Edgard Reymundo. Foto: Andina
Congresista Edgard Reymundo. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Nueva Carretera Central: ¿ruptura contractual o reconfiguración encubierta? 
Trump dice que no tiene “nada que esconder” respecto a Epstein y que está “exonerado”
Elecciones 2026: planes de gobierno de los partidos que aspiran a la presidencia del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.