Este martes 17 de febrero se realizará una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso en la que se debatirán las siete mociones de censura contra el presidente José Jerí. Al respecto, Keiko Fujimori, aspirante a Palacio con Fuerza Popular, reiteró que sería “una irresponsabilidad” destituir al mandatario interino.

En diálogo con la prensa, como parte de sus actividades proselitistas, Fujimori Higuchi aseguró que ningún legislador de Fuerza Popular tentará en ocupar el cargo que dejaría José Jerí si es que es censurado o vacado.

“Ningún congresista de Fuerza Popular va a postular para el cargo de presidente de la República. Nosotros nos vamos a abstener en todo este proceso”, indicó.

Keiko Fujimori volvió a defender a la continuidad de José Jerí en la Presidencia de la República. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

A criterio de Keiko Fujimori —quien atraviesa su cuarta candidatura presidencial— se generará “mucha inestabilidad política” si se lo destituye a Jerí.

“Estando a 56 días del próximo proceso electoral nos parece que esta posibilidad de cambio va a generar caos”, recalcó.

Tal como explicó el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, de aprobarse la censura de José Jerí, se convocará a nuevas elecciones para contar con un nuevo titular de la Mesa Directiva y por lo tanto, de la República.