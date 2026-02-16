Congreso gastará 5.9 millones de soles para comprar 18 vehículos con miras a la bicameralidad. (Cuarto Poder)
Redacción Gestión
6 camionetas pick up 4x4 y 2 SUV 4x4 ejecutivas, reveló el dominical Cuarto Poder.

Los requerimientos técnicos en este proceso de compra permiten la adquisición de vehículos de alta gama, debido a que en el caso de los SUV se exigen tres filas de asientos, motores de hasta 6 cilindros en V, aire acondicionado con climatización y asientos de cuero.

Sin embargo, los modelos sedán y pick up 4x4 también incluyen exigencias de comodidad y equipamiento para sus adquisiciones.

Según el dominical, y garantizar vehículos en buen estado para los miembros de la Mesa Directiva.

Cabe precisar que el presupuesto para renovación vehicular subió de 2 millones 689 mil soles en 2025 a 5 millones 900 mil soles en 2026, más del doble.

Cuarto Poder buscó la versión del Congreso y conversó con el jefe del Área de Transportes, Jaime Hilasaca, pero este no autorizó que se difunda la grabación del diálogo.

El dominical también solicitó entrevistas formales a voceros del Congreso para saber cuántas unidades operativas hay y por qué se incrementó el presupuesto, pero no tuvieron respuesta.

Una de las finalidades de este compra es garantizar vehículos en buen estado para los miembros de la Mesa Directiva. Foto: Andina.
