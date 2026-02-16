El Congreso planea gastar 5 millones 900 mil soles en la compra de 18 vehículos nuevos en el 2026, incluyendo 10 sedán, 6 camionetas pick up 4x4 y 2 SUV 4x4 ejecutivas, reveló el dominical Cuarto Poder.

Los requerimientos técnicos en este proceso de compra permiten la adquisición de vehículos de alta gama, debido a que en el caso de los SUV se exigen tres filas de asientos, motores de hasta 6 cilindros en V, aire acondicionado con climatización y asientos de cuero.

Sin embargo, los modelos sedán y pick up 4x4 también incluyen exigencias de comodidad y equipamiento para sus adquisiciones.

Según el dominical, la finalidad pública declarada en los documentos oficiales es renovar la flota vehicular con miras al Congreso bicameral y garantizar vehículos en buen estado para los miembros de la Mesa Directiva.

Cabe precisar que el presupuesto para renovación vehicular subió de 2 millones 689 mil soles en 2025 a 5 millones 900 mil soles en 2026, más del doble.

Cuarto Poder buscó la versión del Congreso y conversó con el jefe del Área de Transportes, Jaime Hilasaca, pero este no autorizó que se difunda la grabación del diálogo.

El dominical también solicitó entrevistas formales a voceros del Congreso para saber cuántas unidades operativas hay y por qué se incrementó el presupuesto, pero no tuvieron respuesta.