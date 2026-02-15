La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará citar, este lunes 16 de febrero, a la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, para que responda por los cuestionamientos al Centro de Acogida Residencial “La Casa del Padre”, fundado por la congresista Milagros Jáuregui.

El grupo parlamentario evaluará si procede invitar a la ministra para que responda sobre cinco puntos vinculados al centro, comenzando por la situación actual de la acreditación del CAR y si cumple las condiciones exigidas por la normativa del sector.

La ministra también deberá informar si su cartera trasladó niñas y adolescentes a ese albergue, bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) derivó, al menos, a 150 adolescentes embarazadas o con hijos, así como también si se asignaron recursos económicos.

Asimismo, deberá explicar el inicio de procedimientos de variación de medidas de protección y las supervisiones efectuadas, incluyendo el tipo de observaciones encontradas en el centro.

Finalmente, la ministra tendrá que detallar que medidas se adoptaron tras la difusión de los hechos en este centro, en específico por la publicación de imágenes de menores en redes sociales por parte de la congresista Milagros Jáuregui.

Como se recuerda, “La Casa del Padre” es investigada preliminarmente por la Fiscalía de Familia de La Molina-Cieneguilla por presunta vulneración de derechos de niños y adolescentes, tras conocerse que menores víctimas de abuso sexual, junto a sus bebés, participaron en un evento público cuyas fotos fueron difundidas en las redes sociales de Jáuregui.