Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba. Foto: GEC
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez Cuba. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para que responda por los cuestionamientos al Centro de Acogida Residencial “La Casa del Padre”, fundado por la congresista Milagros Jáuregui.

y si cumple las condiciones exigidas por la normativa del sector.

La ministra también deberá informar si su cartera trasladó niñas y adolescentes a ese albergue, bajo qué criterios la Unidad de Protección Especial (UPE) derivó, al menos, a 150 adolescentes embarazadas o con hijos, así como también si se asignaron recursos económicos.

LEA TAMBIÉN: Caso Milagros Jáuregui: Ministerio de la Mujer trasladará a menores a otros albergues

Asimismo, , incluyendo el tipo de observaciones encontradas en el centro.

Finalmente, la ministra tendrá que detallar que medidas se adoptaron tras la difusión de los hechos en este centro, en específico por la publicación de imágenes de menores en redes sociales por parte de la congresista Milagros Jáuregui.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética pide informe a congresista Milagros Jáuregui por albergue de menores

Como se recuerda, junto a sus bebés, participaron en un evento público cuyas fotos fueron difundidas en las redes sociales de Jáuregui.

La ministra tendrá que detallar, entre otros aspectos, que medidas se adoptaron tras la difusión de los hechos en este centro. Foto: TV Perú
La ministra tendrá que detallar, entre otros aspectos, que medidas se adoptaron tras la difusión de los hechos en este centro. Foto: TV Perú

TE PUEDE INTERESAR

Perú Libre votará a favor de la vacancia presidencial, afirmó congresista Portalatino
Muñante dice que Cueto deberá decidir si deja su candidatura al Senado, ante posible reemplazo de Jerí
Hay limitadas opciones en el Congreso de Perú para sustituir al eventual presidente censurado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.