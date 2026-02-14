La Comisión de Ética del Congreso investigará a la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) por presuntas irregularidades relacionadas con el albergue de menores La Casa del Padre, fundado por ella hace más de una década.

El anuncio fue realizado por el presidente de este grupo de trabajo, Elvis Vergara (Acción Popular), quien señaló que la decisión responde a pedidos formales presentados por legisladores tras la difusión de imágenes en las que se observaría a menores víctimas de abuso sexual —residentes del albergue— participando en actos públicos.

En declaraciones a la prensa, Vergara indicó que la comisión ya había solicitado información, pero que el caso tomó mayor impulso tras requerimientos adicionales. “Lo que pasa es que nosotros hemos tenido, más allá del pedido de información que hemos cursado como comisión, una solicitud oficial de dos congresistas y probablemente se sumen algunos más para investigar este caso y eventualmente, si corresponde, sancionar”, comentó.

Como parte del proceso, la Comisión de Ética pidió a la legisladora un informe detallado sobre el funcionamiento de La Casa del Padre, centro de acogida que alberga a niñas de entre 10 y 13 años que resultaron embarazadas producto de violaciones sexuales.

La Comisión de Ética investigará a Milagros Jáuregui por la difusión de imágenes en las que se observaría en actos públicos a menores víctimas de abuso sexual vinculadas al albergue La Casa del Padre. Foto: Congreso.

Jáuregui rechaza acusaciones

Por su parte, Milagros Jáuregui negó haber difundido imágenes de las menores y rechazó las acusaciones en su contra. La congresista sostuvo que las fotografías no fueron publicadas oficialmente por la institución y atribuyó la controversia a una campaña en su contra.

“Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera”, expresó la parlamentaria para RPP.

Intervención del Ministerio de la Mujer

En paralelo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que inició el traslado de las menores residentes del centro de acogida privado La Casa del Padre, tras la difusión pública de las imágenes.

La entidad precisó que la medida busca “priorizar el interés superior de las niñas y adolescentes” víctimas de violación sexual, y garantizar la protección integral de sus derechos.