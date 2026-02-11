La Comisión de Ética solicitó a Milagros Jáuregui, congresista de Renovación Popular, remitir un informe detallado sobre la reciente difusión de unas imágenes que muestran a menores que fueron víctimas de violación sostener en brazos a sus hijos recién nacidos, junto a la legisladora.

Todas ellas pertenecen al refugio ‘Casa del Padre’, dirigido por un grupo evangélico que lidera la parlamentaria junto a su esposo, ambos pastores.

En el oficio, fechado el 11 de febrero de 2026, firmado por el presidente del grupo de trabajo, Elvis Hernan Vergara Mendoza, se solicita información sobre la supuesta exposición pública de menores acogidas en dicho establecimiento.

En el documento se pide esclarecer hechos referidos a la atención de niñas víctimas de violencia sexual que habrían sido acogidas en el albergue.

Grupo de trabajo pide explicaciones a Milagros Jáuregui por presunta exposición de menores. Foto: Difusión.

Milagros Jáuregui niega exposición de menores

Tras los cuestionamientos a las imágenes en las que se observa la exposición de las menores durante un acto público en el albergue, Milagros Jáuregui negó haberlo hecho.

La parlamentaria afirmó que el material no fue difundido oficialmente por la institución y señaló que la controversia responde a una campaña de difamación.

“Hay una foto que se ha exhibido de alguna persona que tomó, porque nunca hicimos públicas las fotos que tomamos internamente. Las niñas estaban vestidas (igual) porque, claro, estaban presentando un coro. Ellas querían estar vestidas de la misma manera”, declaró.

La congresista sostuvo que las imágenes no fueron publicadas por el albergue y cuestionó el origen de su difusión.



