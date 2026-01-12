La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad la apertura de una indagación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz, a raíz de una denuncia por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima, ocurrida durante una intervención vehicular registrada a inicios de enero.

Según lo expuesto en la sesión, el pasado 6 de enero se hizo pública la denuncia policial formulada por un fiscalizador del SAT, quien señaló que la parlamentaria habría reaccionado de manera violenta cuando su vehículo fue intervenido por contar con una orden de captura debido a una multa impaga. De acuerdo con la versión del denunciante, Alcarraz habría discutido con el trabajador, le habría arrebatado el teléfono celular y le habría propinado una bofetada. El vehículo fue conducido al depósito y posteriormente liberado tras el pago correspondiente.

Los hechos motivaron un pronunciamiento institucional del SAT, en el que se rechazó la conducta atribuida a la congresista. Además, el último domingo 11 de enero, el programa Cuarto Poder difundió audios y videos del incidente, así como imágenes que mostrarían a la parlamentaria intentando evitar la intervención, incluso realizando una llamada a una persona identificada como comandante de tránsito para que conversara con el efectivo policial presente en el operativo. Estas acciones fueron consideradas por la presidencia de la comisión como indicios de un presunto abuso de poder, aspecto que también será materia de investigación.

Durante el debate, el congresista Roberto Kamiche cuestionó este tipo de conductas y advirtió el impacto negativo que generan en la imagen del Parlamento. “Lamentablemente por estas acciones a todos nos meten en la misma colada. Y a mí me genera en las redes adjetivos calificativos denigrantes. Hay que poner un tope, ese tema de estar agrediendo, insultando, no es digno de un legislador”, afirmó. Añadió que “nosotros somos el primer poder del Estado y por la calle, pues, cometiendo este tipo de actos es denigrante y nos denigra a todos” .

Kamiche también remarcó que los congresistas deben actuar con mayor responsabilidad. “El problema es que no tomamos conciencia que somos legisladores. Yo no tengo por qué forcejear con ningún ciudadano. Para eso tengo un policía que me asigna el Estado. Yo no puedo rebajarme a dar un espectáculo y forcejear con los ciudadanos”, sostuvo.

La Comisión de Ética del Congreso inició una indagación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz por una presunta agresión a un trabajador del SAT Lima. Foto: Congreso.

Por su parte, el congresista Héctor Ventura consideró pertinente el inicio de una investigación preliminar. “En el caso de la congresista Alcarraz, hemos visto a una congresista que tiene comportamientos iracundos. Pero también hay que ser muy enfáticos en hacer mención que se habla de una agresión”, señaló. Indicó que, si bien en los videos se observa un forcejeo, corresponderá a la investigación determinar si existió una agresión física y si esta ocasionó daños al fiscalizador . “Si fuera el hecho, todo el peso de la ley. Pero mientras tanto nosotros deberíamos iniciar la investigación preliminar”, precisó.

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, aseguró que el proceso se desarrollará con objetividad e imparcialidad. “De mi parte reitero que esta comisión está haciendo un trabajo objetivo en imparcial, respetando los procesos, los plazos, las formas procesales que corresponden a un proceso de indagación”, afirmó, al indicar que el resultado se plasmará en un informe que será sometido a votación del grupo de trabajo.

La aprobación de la denuncia de oficio se dio con seis votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. En consecuencia, la indagación por el caso del trabajador del SAT continuará con el trámite correspondiente conforme al reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Por otro lado, no fue aprobada la reconsideración de la votación de la denuncia de oficio, también contra la congresista Alcarraz, por una presunta falta ética contra la periodista Marycielo del Castillo. La propuesta obtuvo cinco votos en contra y una abstención.