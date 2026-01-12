El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a la ciudadana Judith Laura Rojas para que asuma el cargo de congresista en calidad de accesitaria, en reemplazo del fallecido legislador Carlos Anderson Ramírez.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución N.° 0004-2026-JNE, publicada este lunes en el Diario Oficial El Peruano.
El dispositivo legal declara sin efecto la credencial otorgada a Carlos Anderson como congresista para el periodo 2021-2026, la cual le fue concedida tras ser elegido por la bancada de Podemos Perú, agrupación de la que posteriormente se desvinculó.
En ese marco, el JNE dispuso la convocatoria de Judith Laura Rojas y la entrega de la credencial correspondiente, con el objetivo de que asuma funciones y complete el actual periodo parlamentario.
Rojas es actualmente candidata a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana en representación de Podemos Perú. En las últimas elecciones generales postuló al Congreso y obtuvo 11,493 votos, cifra que no le permitió acceder a una curul.
Cabe recordar que Carlos Anderson falleció el pasado viernes 26 de diciembre a los 65 años. Economista de profesión, fue elegido congresista en 2021 por Podemos Perú, aunque meses después renunció a la bancada por discrepancias políticas.
Con su deceso, Anderson se convirtió en el quinto congresista fallecido durante el periodo legislativo 2021-2026. Antes que él murieron Enrique Wong (Podemos Perú), Nano Guerra García (Fuerza Popular), Fernando Herrera Mamani (Perú Libre) y Hitler Saavedra (Somos Perú).