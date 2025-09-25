Carlos Anderson, congresista

Este es el primero en lo que espero será una serie de 11 artículos mensuales con lineamientos de política económica y/o sectorial para iniciar, a partir de julio del 2026, el camino al desarrollo nacional.

La idea central de los 10 artículos venideros –con excepción de éste que actúa a modo de introducción– es desarrollar dichos lineamientos basados “en evidencia”, con una clara mirada prospectiva, entendiendo la mirada de futuro no solo como una variable de tiempo sino –tal vez más importante– como una variable de carácter espacio temporal. Bajo esta perspectiva, nos preguntamos a cuántos años de desarrollo económico estamos de nuestros principales competidores en la región (Chile y Colombia) y algunas de nuestras economías “aspiracionales” tales como Taiwán o Corea del Sur, en términos del PBI total y PBI per cápita y en relación a algunas variables no muy citadas pero claves para el desarrollo en el Siglo XXI (grado de preparación tecnológica, adecuación del sistema educativo a las nuevas demandas del mundo laboral, infraestructura y logística para las nuevas formas de producción y distribución).

Así, al tratar sobre el tema económico responderemos con datos, y con un poco de historia, si el cambio de rumbo es posible en un solo quinquenio o si requiere de una mirada más de Estado con un horizonte mínimo de 30 años –sin que ello signifique “planeamiento” a la vieja usanza soviética–.

Entendiendo que no es posible hacer girar la rueda de inversión –crecimiento y desarrollo económico– en un contexto donde la seguridad ciudadana es un artículo de lujo para unos cuantos mientras que la inmensa mayoría vive encerrada por el miedo, rescataremos las lecciones más directamente transferibles de la experiencia de Singapur, país que desde 1995 ocupa el puesto número 1 como el más seguro de Asia, y el puesto número 3 en el Índice Global de Corrupción 2024, mientras que el Perú languidece en el puesto 127, su peor calificación histórica.

También daremos una mirada al Caso de Singapur en materia de cómo poner en marcha un sistema de salud que tenga como principal prioridad el fortalecimiento de la atención primaria que sea a la vez eficiente, sostenible, altamente tecnológico, de carácter preventivo y que estimule la responsabilidad individual a través de un sistema universal de copagos, para todo tipo de servicios –incluyendo las citas a las que no se asisten– minimizando la demanda excesiva y fortaleciendo el concepto de que la salud cuesta. Hoy –después de 40 años de haber iniciado el cambio–, el sistema de salud de Singapur es considerado como uno de los mejores del mundo.Para entender por dónde confluyen el mundo del empleo y la educación en el siglo XXI revisaremos el caso alemán y la aplicación del enfoque de 4 Hélices, que involucra al Estado, al sector privado, a las universidades y a los sectores relacionados con la conservación, mejora y preservación del medio ambiente.

Y así, sucesivamente, iremos desarrollando los temas que listo a continuación que –sin ser exhaustivos–ciertamente constituyen una lista básica de temas que con un poco de inteligencia, audacia, y abundantes cantidades de voluntad política podrán ir delineando la ruta hacia el progreso, aprovechando las inmensas posibilidades que tiene el Perú. No hacerlo, sería condenar a la actual generación y a las generaciones venideras a una vida mucho menos productiva y feliz de la que nuestros recursos y circunstancias nos ponen al frente:

1. Una breve historia del crecimiento y desarrollo económico.

2. Singapur: País donde el crimen siempre paga y la salud no es un bien público de lujo.

3. El enfoque de 4 hélices aplicado a una verdadera transformación de la educación –en todos sus niveles– y del trabajo –en todas sus manifestaciones–.

4. Los “ninis”: ¿Qué hacer con los jóvenes que ni estudian ni trabajan? Y, más generalmente, ¿Qué hacer frente a la irrupción en el campo laboral de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial? El ejemplo español.

5.Plan para el desarrollo integral de mypes y pymes: La experiencia internacional de los esquemas de administración de pequeños negocios.

6. El Perú y la nueva geo-política mundial: Las oportunidades del “Nearshoring”, el TLC con India, y el régimen económico para la manufactura, maquila, y almacenaje de bienes y servicios para la exportación.

7. La tecnología, la ética, y la minimización de la impunidad como factores claves en la lucha contra la corrupción en el sector público: los casos de Estonia y Paraguay.

8. Cuatro acciones disruptivas para el sector banca y finanzas: i) Acabar –a través de la competencia– con los monopolios y oligopolios públicos y privados; ii) Reemplazar a las AFPs y al sistema público por esquemas de ahorro de largo plazo con incentivos, tipo 401 (k); iii) Racionalizar y fortalecer la regulación bancaria y financiera minimizando los potenciales conflictos de interés; iv) Reemplazar la actual Ley de Quiebras por una más similar al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

9. Infraestructura y logística para la integración y el desarrollo. La Amazonía no puede seguir siendo un territorio pegado con cinta scotch al resto del territorio nacional. Los ríos profundos de nuestra Amazonia deben convertirse en las carreteras que bien estructuradas mediante un sistema de puertos fluviales den vida y futuro a esta gigantesca zona olvidada del país.

10. Transformar nuestro sistema democrático, fortaleciendo las instituciones, haciendo uso de la tecnología y no teniéndole miedo a una participación más activa y frecuente de estos mismos ciudadanos a la hora de tomar decisiones realmente trascendentales para sus vidas.