"Con los precios de los commodities, la inversión debería estar mucho más arriba y el crecimiento debería superar el 6%", analiza Jean Pierre Fournier, VP de Inversiones de AFP Integra sobre la economía peruana, en su reciente columna para G de Gestión.
"Con los precios de los commodities, la inversión debería estar mucho más arriba y el crecimiento debería superar el 6%", analiza Jean Pierre Fournier, VP de Inversiones de AFP Integra sobre la economía peruana, en su reciente columna para G de Gestión.
Únete a nuestro canal
Jean Pierre Fournier
Jean Pierre Fournier

Si bien la economía global se desacelera paulatinamente, la generación de empleo en Estados Unidos sigue siendo resiliente, al punto de “estar cerca del equilibrio”, en palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED). Este aterrizaje “suave” para la economía estadounidense permitiría alcanzar niveles de inflación lo suficientemente cómodos como para iniciar un ciclo de reducción de tasas. Menores tasas generaran menores restricciones al crédito y permitirían que las empresas y las familias puedan sobrellevar un ciclo de bajo crecimiento en los próximos trimestres.

TE PUEDE INTERESAR

Retiro de AFP: piden a nuevo presidente de la Comisión de Economía debatir proyecto de ley
Aranceles de Trump entran en vigor, nueva prueba para economía mundial
Moody’s sobre Perú: “La economía ilegal está poco a poco infiltrándose en los niveles de gobierno”
BBVA: ¿Qué revela el tipo de cambio sobre la economía peruana hoy?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.