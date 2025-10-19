La Comisión de Ética Parlamentaria evaluará este lunes 20 de octubre la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz, de la bancada de Podemos Perú, por presuntas amenazas a una periodista en las puertas del Congreso.

Los hechos ocurrieron a principios del mes de octubre, cuando Alcarraz fue cuestionada por un periodista del medio de comunicación Willax sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo en su despacho. Ante ello, la legisladora respondió.

“No me digas que estoy alterada, tú no me has visto alterada mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”, dijo la congresista.

Sin embargo, tras ello, continuó sus declaraciones.

“Te golpearía contra la pared si estuviera alterada y no estoy alterada, mi amor. No sería. No estoy alterada porque si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada por eso sigues viva”, exclamó Alcarráz.

La agenda de la sesión está programada para las 4 de la tarde, donde el caso será el primer punto por evaluar por una presunta “falta ética”.

En la Comisión de Ética, ese mismo día, también se evaluará el informe de calificación de una denuncia contra la congresista Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular.

La parlamentaria fue denunciada por su colega, Luis Kamiche, por un presunto caso de discriminación durante una sesión del Pleno

También se continuará con las audiencias del caso contra la legisladora Lucinda Vásquez , de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.

En esta caso es por la presunta contratación de familiares como personal de confianza en su despacho congresal.