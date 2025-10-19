El Ministerio de la Producción impulsa medidas para impulsar el desarrollo económico impulsando a las cooperativas. (Imagen: Andina)
El Ministerio de la Producción impulsa medidas para impulsar el desarrollo económico impulsando a las cooperativas. (Imagen: Andina)
El Gobierno busca fortalecer el modelo cooperativo para que cada cooperativa se consolide como un centro de desarrollo económico y social, afirmó el titular del , César Quispe.

Durante su participación en el congreso de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep), Quispe destacó el papel de las cooperativas en la , la generación de empleo y el desarrollo local.

La economía peruana ha cerrado en agosto con un crecimiento de 3.18%, sumando 17 meses consecutivos de expansión. Las cooperativas son un pilar fundamental para lograr estos resultados, pues generan más de 25,000 empleos directos y contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Desde Produce trabajamos para fortalecer este modelo solidario. Queremos que cada cooperativa sea un centro de desarrollo”, comentó.

En ese contexto, resaltó la aprobación del Decreto Supremo 016-2025-Produce, que permite a las cooperativas atender directamente a sus socios que son .

Asimismo, el ministro informó que su sector trabaja en la elaboración de un nuevo Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Cooperativas, para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del modelo cooperativo en beneficio de miles de familias peruanas.

Según datos del Produce, en el Perú existen más de 2,700 . De ese total, aproximadamente el 35% son agrarias, el 26% son de ahorro y crédito, y el 23% ofrecen servicios múltiples. Las regiones con mayor presencia de cooperativas son Lima, Junín, Puno y Cajamarca.

