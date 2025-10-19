El Gobierno solicitó facultades al Congreso para enfrentar la criminalidad. (Foto: Andina)
El Gobierno solicitó facultades al Congreso para enfrentar la criminalidad. (Foto: Andina)
El colectivo de empresarios “Peruanos de Estado” exhortó al a otorgar las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana solicitadas por el Gobierno para “defender la paz y recuperar el orden interno, indispensables para sostener la institucionalidad democrática y unas elecciones presidenciales ejemplares en el 2026″.

A través de un comunicado, este grupo de empresarios lamentó los lamentables hechos ocurridos durante la movilización ciudadana del pasado miércoles, que dejó como saldo la muerte del ciudadano , según la versión oficial de la .

“La pérdida de una vida humana es un hecho doloroso que nos debe conmover a todos. Protestas pacíficas sí, pero al amparo de la ley. Confiamos en que el debido proceso en las investigaciones establecerá las responsabilidades que correspondan”, señalaron

“Reconocemos la labor de la Policía y del Ministerio del Interior que, cumpliendo con su deber constitucional, buscan recuperar el orden interno y erradicar la inseguridad ciudadana en todo el país”, añadió el colectivo.

“LA SEGURIDAD CIUDADANA ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”

El colectivo también invocó a las asociaciones empresariales, académicas y civiles, a unirse en una campaña cívica en medios y redes sociales para difundir y cultivar valores democráticos.

“La seguridad ciudadana es un deber del Gobierno y una responsabilidad compartida. Unidos y firmes en la defensa de la legalidad, podremos construir un país en el que prevalezcan la paz, la justicia y la esperanza”, indicaron.

El documento lleva las firmas de los empresarios Carlos Añaños Jerí, Ricardo Márquez Flores, Roque Benavides Ganoza y Raúl Diez Canseco Terry.

