El colectivo de empresarios “Peruanos de Estado” exhortó al Congreso de la República a otorgar las facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana solicitadas por el Gobierno para “defender la paz y recuperar el orden interno, indispensables para sostener la institucionalidad democrática y unas elecciones presidenciales ejemplares en el 2026″.

A través de un comunicado, este grupo de empresarios lamentó los lamentables hechos ocurridos durante la movilización ciudadana del pasado miércoles, que dejó como saldo la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz debido al impacto de una bala disparada por el suboficial Luis Magallanes, según la versión oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La pérdida de una vida humana es un hecho doloroso que nos debe conmover a todos. Protestas pacíficas sí, pero al amparo de la ley. Confiamos en que el debido proceso en las investigaciones establecerá las responsabilidades que correspondan”, señalaron

“Reconocemos la labor de la Policía y del Ministerio del Interior que, cumpliendo con su deber constitucional, buscan recuperar el orden interno y erradicar la inseguridad ciudadana en todo el país”, añadió el colectivo.

“LA SEGURIDAD CIUDADANA ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”

El colectivo también invocó a las asociaciones empresariales, académicas y civiles, a unirse en una campaña cívica en medios y redes sociales para difundir y cultivar valores democráticos.

“La seguridad ciudadana es un deber del Gobierno y una responsabilidad compartida. Unidos y firmes en la defensa de la legalidad, podremos construir un país en el que prevalezcan la paz, la justicia y la esperanza”, indicaron.

El documento lleva las firmas de los empresarios Carlos Añaños Jerí, Ricardo Márquez Flores, Roque Benavides Ganoza y Raúl Diez Canseco Terry.