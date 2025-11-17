La Comisión de Ética del Congreso dio luz verde a abrir un expediente contra la legisladora Ariana Orué, tras las imágenes de Cuarto Poder donde se ve a su personal (Alex Paredes) movilizándola hacia un gimnasio en pleno horario laboral.

Con nueve votos a favor, la comisión iniciará una investigación contra la congresista de Podemos Perú, en un contexto donde también se la sindica de contratar a Renzo Basurco, supuesta pareja sentimental de su hermana, Shirley Orué.

“Pediremos a los medios que nos remitan sus reportajes”, mencionó Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Según el legislador, se trata de una serie de indagaciones preliminares por presunta inconducta ética.

Legisladora Ariana Orué denunció ser víctima de extorsión y reglaje. Foto: TV Perú.

Por su parte, la congresista Ariana Orué negó que haya incurrido en nepotismo y negó las acusaciones, señalando que es víctima de una “campaña de desprestigio”.

“Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, alegó en referencia al caso del trabajador que la habría transportado al gimnasio en pleno horario laboral.