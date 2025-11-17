Ariana Orué es congresista de la región Callao por Podemos Perú y reemplaza en el cargo al fallecido Enrique Wong. Acusa campaña de desprestigio tras acusaciones. Foto: Congreso
Ariana Orué es congresista de la región Callao por Podemos Perú y reemplaza en el cargo al fallecido Enrique Wong. Acusa campaña de desprestigio tras acusaciones. Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tras las imágenes de Cuarto Poder donde se ve a su personal (Alex Paredes) movilizándola hacia un gimnasio en pleno horario laboral.

Con nueve votos a favor, la comisión iniciará una investigación contra la congresista de Podemos Perú, en un contexto donde también se la sindica de contratar a Renzo Basurco, supuesta pareja sentimental de su hermana, Shirley Orué.

“Pediremos a los medios que nos remitan sus reportajes”, mencionó Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Según el legislador, se trata de una serie de indagaciones preliminares por presunta inconducta ética.

Legisladora Ariana Orué denunció ser víctima de extorsión y reglaje. Foto: TV Perú.
Legisladora Ariana Orué denunció ser víctima de extorsión y reglaje. Foto: TV Perú.
LEA TAMBIÉN: Asesora de Jerí habría aumentado su patrimonio en más de US$ 100,000, ¿cuál fue su justificación?

, señalando que es víctima de una “campaña de desprestigio”.

“Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, alegó en referencia al caso del trabajador que la habría transportado al gimnasio en pleno horario laboral.

TE PUEDE INTERESAR

Reinfo: Congreso buscará nueva prórroga, pero también otros “ajustes” críticos, ¿cuáles son?
Mineros informales protestan frente al Congreso: Predictamen se verá mañana
Congreso alista gasto de más de S/8 millones para dar aguinaldos
Congreso: plantean que pase libre en transporte se amplíe a todos los miembros de la policía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.