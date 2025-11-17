Legisladores recibirán en diciembre S/46,900, entre sueldo, bono y aguinaldo. (Foto: Congreso)
Legisladores recibirán en diciembre S/46,900, entre sueldo, bono y aguinaldo. (Foto: Congreso)
remuneración, gratificación, bono por función congresal, asignación por semana de representación y una tarjeta electrónica de S/1,900, informó Cuarto Poder.

El dominical detalló que el Parlamento se alista a adquirir 4,500 tarjetas electrónicas con un valor unitario de S/1,900, lo que representa un gasto total de S/8.55 millones. Estas serán distribuidas entre personal de confianza, trabajadores de planta y legisladores.

¿Cuál es la base legal para estas entregas?

Los beneficios entregados al personal del Congreso están respaldados por un convenio colectivo vigente hasta 2025. Este acuerdo regula asignaciones económicas, bonos y otros beneficios laborales.

La Contraloría General de la República no interviene en estos convenios por tratarse de negociaciones internas entre el Congreso y su sindicato.

En octubre, la Mesa Directiva del Parlamento aprobó la conformación de una comisión encargada de negociar el próximo convenio para el periodo 2026-2027.

¿Qué otros conceptos están incluidos en la cifra total?

Además de la tarjeta navideña, el cálculo incluye el sueldo mensual, la gratificación legal por diciembre, el bono por función congresal y la asignación por semana de representación, todos conceptos que los parlamentarios reciben de forma regular cada mes.

El Congreso ha solicitado al Ejecutivo un presupuesto de S/700 millones para cubrir estos pagos y otros vinculados al convenio colectivo.

