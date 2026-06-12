El Congreso aprobó un dictamen que modifica la Ley de Mecenazgo Deportivo (n.º 14336/2025-CR) para elevar el financiamiento que reciben los atletas de alta competencia en el Perú.

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, señaló que tras casi una década esta norma era afectada por “diversos obstáculos” que limitaban el acceso de los deportistas a financiamiento privado.

Ello, por procedimientos administrativos complejos que podrían extenderse por varios meses, lo que complicaba la preparación y participación de los atletas en certámenes locales e internacionales.

De esa manera, se reducirá la burocracia para acceder a los beneficios del mecenazgo deportivo: el Instituto Peruano del Deporte (IPD) tendrá como máximo 30 días hábiles para emitir una resolución de calificación técnica.

El dictamen, elaborado por la legisladora Dian Gonzáles, busca que el mecenazgo deportivo cumpla con las metas deseadas, ya que en estos años la carga burocrática complicaba a los atletas de alta competencia. Foto: Presidencia

Además, se permitirá que los atletas reciban donaciones y aportes directos para equipamiento especializado de alta competencia; dentro de estos, los implementos homologados por federaciones internacionales, prótesis deportivas, sillas de ruedas para competencias paralímpicas, suplementos prescritos y otros equipos indispensables.

Y, para las empresas privadas auspiciadoras, se elevó el límite de deducción del Impuesto a la Renta del 10% al 15% de la renta neta de la tercera categoría.

Dichos incentivos regirán hasta el 31 de diciembre del 2029 y, según los legisladores, permiten planificar inversiones y programas de apoyo a mediano plazo.