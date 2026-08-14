Según el grupo, existen conversaciones en curso para llevar Baco y Vaca al sur del país. (Foto: Baco y Vaca)
Según el grupo, existen conversaciones en curso para llevar Baco y Vaca al sur del país. (Foto: Baco y Vaca)
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Edgar Velito
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Con marcas que van del karaoke al sushi bar y de las carnes a la sanguchería, el Grupo Tomodachi —“tomodachi” significa “amigos” en japonés— ha construido en las últimas tres décadas un portafolio de más de media docena de negocios de gastronomía y entretenimiento. Este año celebra tres aniversarios en simultáneo, alista el relanzamiento de una marca recién incorporada y evalúa retomar el modelo de franquicias, esta vez dentro del Perú. David Sakihama, socio fundador del grupo, explica a Gestión los planes previstos para lo que resta del año.

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