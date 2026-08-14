La novedad más inmediata es el relanzamiento de Katsuya, una milanesería nikkei desarrollada por uno de los socios de Hanzo, que cambiará de nombre a Milanesa. “Se está remodelando todo, se está cambiando la carta, se está cambiando el nombre”, detalló Sakihama. La operación se concretará en las próximas dos semanas y la marca opera un local en Surco.

Detrás del cambio hay una lógica comercial. “El nombre Katsuya, para empezar, es un nombre un poco difícil de recordar”, explicó. El nuevo nombre también juega con el término japonés “nesan”, que significa tía o hermana mayor. “Es un término bien familiar”, agregó.

Sobre la inversión detrás de la remodelación, el ejecutivo señaló que se trata de una reinversión financiada con la propia operación. “Felizmente tenemos el apoyo del banco y los proveedores también nos están apoyando. Prácticamente está saliendo de la misma operación, no ha habido un aporte del bolsillo”, indicó.

La otra apuesta reciente del grupo es Pankos, una sanguchería fundada en 1993 en la que Tomodachi ingresó como socio el año pasado. “Es una sanguchería tradicional y estamos interviniendo, metiéndole alguna tendencia que creemos que el mercado exige”, comentó Sakihama, quien apunta a trasladar el estándar japonés del sándwich a la propuesta local.

La novedad más inmediata es el relanzamiento de Katsuya, una milanesería nikkei desarrollada por uno de los socios de Hanzo, que cambiará de nombre a Milanesa.

El grupo nikkei detrás de Stragos, Hanzo y Baco y Vaca: relanzamiento de cartas

El grupo cierra el año con tres celebraciones. Stragos Karaoke, inaugurado en marzo del 2001, cumple 25 años; mientras que Baco y Vaca y Hanzo Sushi Bar llegan a las dos décadas. A ellas se suman el restaurante Garden (Jesús María), la marca más antigua del portafolio; Omatsu, de comida japonesa, abierta hace cinco años; Anticuchín, el formato de street food derivado de Baco y Vaca; y Hanzo Express, orientado a food halls y eventos. El grupo también opera en el rubro de juegos de azar desde 1993.

Por el aniversario, Stragos relanzará sus cartas de piqueos y tragos, apalancado en las cocinas del grupo. “Cada vez el cliente exige más calidad en los piqueos. Ya no aceptan solo el chicharrón de pollo y las salchipapas. Ahora estamos incluyendo gyozas (dumpling), pollito karaage, taquitos en forma de sushi”, señaló. En coctelería, el grupo convocó a bartenders que trabajaron con la marca y hoy están independizados.

La cadena llegó a tener cinco locales de karaoke antes de la pandemia —en Miraflores, Surco, Larcomar e incluso en Asia (sur de Lima)— y hoy opera dos en San Borja. El origen del negocio, sin embargo, está en Huancayo, donde Sakihama abrió su primer karaoke en 1996.

Stragos Karaoke, inaugurado en marzo del 2001, cumple 25 años.

Franquicias: repliegue del exterior y foco en provincias

El grupo empezó a franquiciar en el 2011 y llevó Hanzo a Chile, Ecuador y Bolivia. Hoy solo mantiene la operación de Quito. “La comida peruana tenía bastante acogida, a todo el mundo le gusta cuando está bien hecha, pero el tema comercial no lo teníamos bien desarrollado”, reconoció. Los cierres de Chile y Bolivia se dieron entre el 2019 y el 2020, con la pandemia como factor determinante.

La estrategia ahora apunta al mercado interno. “En el Perú hay bastante por hacer a nivel de provincias. Optamos por cerrar las operaciones fuera y empezar a crecer a nivel interno”, afirmó. En Lima, el modelo ya está en marcha: las matrices de Stragos (San Borja), Baco y Vaca (San Isidro) y Hanzo (Surco) conviven con locales franquiciados bajo contrato formal.

Hay conversaciones en curso para llevar Baco y Vaca al sur del país. “Empezamos a hablar hace un año con un grupo interesado y me parece que se frenaron por el tema de la inestabilidad política. Justo este mes hemos retomado”, adelantó, sin precisar el nombre del inversionista. Entre las plazas que observa figuran Arequipa e Ica.

Ticket, delivery y perspectivas

Sakihama sostiene que el crecimiento del grupo ha sido de doble dígito en los últimos cinco años, con un rebote post pandemia que luego se moderó, aunque por encima de los niveles del 2019. Las marcas de mayor ticket —Hanzo, Baco y Vaca y Omatsu— son las que más avanzan, el karaoke se ha mantenido estable y el negocio de juegos muestra una ligera contracción por la migración a las apuestas en línea.

Un cambio relevante está en el perfil del consumidor. “Cuando empezamos, el 80% del público del karaoke eran hombres. Ahora es mayoritariamente mujeres”, indicó. Algo similar ocurre en el segmento de carnes, antes dominado por comensales masculinos. A ello se suma el ingreso de públicos más jóvenes: “Tienen el presupuesto justo, pero invierten en experiencias de este tipo”.

En canales digitales, el grupo trabaja con Rappi y PedidosYa —en algunas marcas, el delivery factura el equivalente a un local completo— y con las plataformas de reservas Cover Manager y Mesa 24/7. Para sostener la calidad del envío, viene importando bolsas térmicas desde Asia. “El negocio del delivery es un negocio aparte. El que no se da cuenta de que tiene que desarrollar un producto de delivery independiente de lo que sirve en el salón va a estar rezagado”, advirtió.

De cara al cierre del año, el empresario vincula el desempeño del rubro de esparcimiento a dos variables: la confianza del consumidor y la seguridad ciudadana. “La gente no sale de noche porque hay bastante temor por el tema de seguridad. Eso afecta bastante”, señaló. Aun así, se muestra optimista por el flujo de inversiones que llega al país. “El mercado (gastronomía) va a crecer. Ya no va a crecer solo con población local: está viniendo mucha gente de afuera, se están desarrollando proyectos grandes”, puntualizó.