Adrián Yrribarren, gerente general de Chicharrones Kio, destacó que el restaurante cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 50% frente al año previo. “En 2024 cerramos con 10 tiendas y ventas superiores a los S/ 17 millones, solo en locales propios. En 2025, los ingresos bordearon los S/ 25 millones con 14 tiendas. Una de ellas se inauguró en Navidad, en San Isidro, mientras la de Magdalena permanece lista para abrir desde abril, pero se encuentra a la espera del permiso municipal”, comentó a Gestión.

No obstante, el plan de expansión continúa. La meta de Kio es alcanzar los 18 locales, con cuatro aperturas adicionales previstas entre mediados y finales de 2026. “Los locales de Jesús María y de Caminos del Inca, en Surco, se encuentran en construcción. En tanto, el proyecto de la avenida La Marina, en San Miguel, tiene previsto iniciar obras dentro de un mes y albergará también nuestra futura planta de producción. Además, estamos evaluando la apertura de un nuevo local”, detalló.

Esta nueva planta contará con un área de 400 m2 y una inversión —que incluye terreno y construcción— superior a los US$ 4 millones. Se estima que las obras se inicien dentro de un mes (al igual que el nuevo local) y que la infraestructura entre en operación hacia fines de este año.

De acuerdo con la empresa, este proyecto será clave para la siguiente etapa de crecimiento de la marca. “En estos momentos ya contamos con el terreno y con el proyecto aprobado. Esta planta nos permitirá operar hasta 30 tiendas en Lima en 2028, además de iniciar ventas a los supermercados a partir de 2027”, apuntó.

Kio alista ingreso a supermercados con carne al vacío y evalúa socios en el exterior

El plan para atender a los supermercados contempla la venta de carne al vacío (carne fresca envasada sin oxígeno) bajo su propia marca. Una vez que la planta entre en operación, la empresa gestionará los permisos correspondientes para poner en marcha este nuevo negocio.

“He visto intentos de lanzar chicharrones, pero ninguno ha dado resultados. Nuestro producto ya ha sido probado al vacío: el chicharrón se congela, se envasa sin oxígeno y, luego de descongelarlo y llevarlo a la sartén o a la plancha, mantiene la misma calidad”, señaló el ejecutivo.

Respecto a la expansión de Kio fuera de Lima, el foco estaría puesto en el norte del país, debido a que en el sur hay una mayor competencia.

“Primero se desarrollará la planta y, en función de ello, se evaluará la expansión fuera de Lima. Más que crecer en provincias, estoy considerando la salida al extranjero. En el interior del país existen desafíos; por ejemplo, en Arequipa es difícil ingresar por la fuerte presencia de oferta local de chicharrón. En cambio, ciudades como Piura o Chiclayo podrían ser opciones”, adelantó.

No obstante, la internacionalización aparece como una alternativa cada vez más concreta. “Para el extranjero necesitamos un socio estratégico. Estamos evaluando opciones en Madrid, en Estados Unidos, así como en Colombia y Chile. Creemos que hacia mediados de este año podríamos tener novedades respecto a la incorporación de un socio”, afirmó.

Para este año, Chicharrones Kio proyecta un crecimiento de 40% y una facturación superior a los S/ 35 millones.

Ventas. El chicharrón, plato bandera de Chicharrones Kio , concentra el 65% de las ventas del restaurante.

El ticket promedio en Kio se mantiene en S/ 67, ya sea para los pedidos de dos panes con chicharrón y jugos o dos almuerzos. Oferta. Su propuesta se ha diversificado en los últimos años, al pasar de ofrecer solo desayunos a incorporar almuerzos a base de cerdo, lo que le ha permitido incrementar sus ventas en 30%.

En enero y febrero son los meses de menor venta por el verano. Mientras que en diciembre, la facturación suele incrementarse más del 50% en sus puntos de venta. Tiendas. La Chicharronería cuenta con 14 locales propios ubicados en San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Lince, Miraflores, Jesús María, Barranco, San Borja, Callao, San Isidro y Surco.