El chicharrón, plato bandera de Chicharrones Kio, concentra el 65% de las ventas del restaurante.(Foto: Kio)
Tras un 2025 con mayores ventas e incremento en número de locales, el restaurante Chicharrones Kio avanza con un plan de expansión que incluye nuevas aperturas, el desarrollo de una planta de producción y la evaluación de nuevos canales de venta y mercados fuera de Lima. La empresa, que en sus inicios fue un huarique, también define los próximos pasos de su crecimiento para los siguientes años.

