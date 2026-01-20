Tres décadas después de abrir un pequeño local de 25 metros cuadrados en un garaje de Corpac (San Isidro), Segundo Muelle vuelve a colocarse en modo expansión. La cadena peruana de cocina marina prepara su ingreso a Estados Unidos este 2026 y redefine su hoja de ruta internacional.
Daniel Manrique, CEO y fundador de la marca, en entrevista con Gestión comentó que el principal hito para 2026 es la abrir el primer Segundo Muelle en Estados Unidos, que se concretará en Carolina del Norte.
“Este año tenemos que abrir de todas maneras. El operador a cargo es un peruano con más de 15 años de experiencia manejando restaurantes”, señala Manrique.
La estrategia de crecimiento
La primera experiencia internacional fue en 2007 con Panamá, uno de los mercados más sólidos de la marca, con tres locales operativos. España fue un reto más grande: cuando Segundo Muelle abrió en Las Palmas de Gran Canaria.
En ese momento, ante el poco conocimiento del ceviche, la estrategia fue la participación en ferias como Madrid Fusión, alianzas institucionales y ubicación estratégica. A ello le siguió Ecuador, la cadena peruana también opera en Quito y Guayaquil.
Actualmente, el mercado peruano representa cerca del 70% de los ingresos, mientras que el 30% proviene del exterior.
El 2025 cerró con un crecimiento de 8% frente al año anterior. “Este resultado responde a una mayor afluencia de público, la consolidación de operaciones clave, remodelación de los locales en Lima y un enfoque permanente en la innovación”, señala Manrique.
Ahora la apuesta estadounidense se enmarca en un objetivo mayor: abrir dos restaurantes por año fuera del Perú.
Así, México y Centroamérica también figuran en el radar, al igual que países sudamericanos que atraviesan ciclos económicos - políticos de mayor estabilidad.
Carolina del Norte, el destino en EE.UU.
Carolina del Norte será el foco de Segundo Muelle para consolidar su expansión. Será bajo el modelo de franquicias.
Daniel Manrique comentó que para 2026 proyectan un crecimiento adicional de entre 10% y 12%. “Este avance estará impulsado principalmente por nuestro ingreso al mercado estadounidense, un paso estratégico para la marca.
A su vez, adelanta que el ingreso a Estados Unidos está previsto para el segundo semestre de 2026.
“Actualmente nos encontramos en una etapa de planificación, evaluación de ubicaciones y adecuación del modelo a las características de ese mercado”, dijo a Gestión.
Ticket promedio de Segundo Muelle
Daniel Manrique comenta que, independientemente de la diversidad de conceptos, el ticket promedio de la marca se sitúa alrededor de S/ 85 por persona.
Según el CEO, si bien la temporada de verano es clave, en invierno han observado un crecimiento sostenido. "Esto evidencia una demanda cada vez más estable y una experiencia que trasciende la estacionalidad del consumo”.
Modelo de franquicias
Segundo Muelle opera bajo un sistema de franquicias desarrollado desde 2007–2008, cuando la marca encargó la elaboración de sus manuales operativos.
El esquema incluye canon de entrada, regalías mensuales y un acompañamiento permanente en áreas clave para el negocio.
“A partir de ahí, se analizan variables claves como el destino, la ubicación, el metraje y las condiciones del local, así como el posicionamiento y la proyección de la gastronomía peruana en el destino”, explica el CEO de la empresa.
Actualmente, en Lima, Segundo Muelle cuenta con 2 franquicias en los centros comerciales: Jockey Plaza y Plaza San Miguel. Los otros cinco locales están bajo su plena administración.
Diversificación de conceptos y nuevas marcas
En paralelo a Segundo Muelle, el grupo ha diversificado su portafolio en el mercado peruano. Entre los conceptos destacan Hacienda Monterrico, un restaurante campestre de gran formato en La Molina; Cafeína, una cafetería especializada con rápida aceptación; y marcas operadas bajo concesión como Aqua y Cora, orientadas a playas y condominios de alta densidad en Asia.
Estas marcas, aunque independientes en nombre, comparten la operación y el “know-how del grupo”.
“Es una manera de crecer sin diluir el foco de Segundo Muelle, pero aprovechando la experiencia operativa”, explica Manrique.
Plan de sucesión
Más allá de las cifras, Manrique tiene un plan de sucesión. Sus hijos mayores ya participan activamente en el negocio. “Quiero que en un máximo de tres años ellos tomen la posta”.
